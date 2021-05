C’est la seule question que nous devons poser aux partisans des politiques sur le changement climatique ⋆ .

Il n’y a qu’une seule question que nous devons poser aux élites: pourquoi les roturiers devraient-ils se comporter comme si le monde se terminait alors que les élites et les intermédiaires du pouvoir ne le faisaient pas?

La température de la terre change. C’est un fait incontestable, à la fois dans la mesure des données et dans le bon sens. Bien sûr, cela change. Malgré ce qui est rapporté par les médias grand public, la plupart des conservateurs légitimes ne remettent pas en question l’idée que la température de la Terre traverse des périodes de réchauffement et de refroidissement. Pour ceux qui le font, ils méritent absolument le mépris et le ridicule dont ils sont victimes. En effet, les négateurs du climat semblent aussi peu intelligents qu’Alexandria Ocasio-Cortez sur une question donnée.

La vraie question du changement climatique ne doit pas être centrée sur le débat scientifique, mais plutôt sur le débat politique. Cela ne devrait pas être une distinction difficile à faire. Là encore, rien de politique au XXIe siècle ne peut être facile. Étant donné que la gauche applique l’épithète de «raciste» à chaque personne blanche ou «oncle Tom» à chaque personne noire qui ne reprend pas sans conteste les derniers points de discussion, il n’est pas surprenant que quiconque s’arrête même pour penser à l’environnementalisme les conséquences cataclysmiques sont considérées comme un denier climatique. A gauche, paradoxalement, il n’y a que des réalités politiques binaires. Appliqué au sexe, qui ne comprend en fait que deux options, le binaire est soudainement mauvais. Bienvenue dans le monde de gauche du pouvoir et du chaos.

Les météorologues ne peuvent pas prédire avec précision si une tempête de pluie annulera mon heure de départ pour le lendemain matin; les chasseurs-cueilleurs nomades ont autrefois traversé un pont terrestre exposé en raison de la baisse du niveau des océans; et, à divers moments, la Terre a été soit une planète de glace géante, soit une planète entièrement tropicale; et, dans 5 milliards d’années, le soleil enveloppera la terre dans une immolation céleste. La nature fait son travail avec ou sans nous.

Croire que l’humanité est responsable de tout changement apocalyptique nécessite un fanatisme religieux, ainsi qu’un sentiment d’orgueil, d’arrogance et de narcissisme sur des ordres de grandeur. De plus – et c’est la racine de mon appel – il repose sur une suspension de la croyance que ceux qui sont les plus équipés pour faire face à la crise tireront magnanimement leur richesse, leur pouvoir et leur influence pour le plus grand bien. Comment Greta Thunberg ou John Kerry vous ont-ils rendu la vie meilleure alors qu’ils se déplaçaient à travers le monde, visitant des terres dont la grande majorité de la population mondiale ne rêvait que? Semblent-ils respecter les appels à des restrictions de consommation de combustibles fossiles? Ils seront en mesure de résister à la hausse des coûts de carburant pour voyager, chauffer et climatiser leur maison, et payer les primes alimentaires croissantes. Allez-vous?

Je pose une seule question à tous ceux qui ont mis de côté leur Bible pour H. Res.109 afin de clarifier leur position sur les questions centrales des propositions législatives. Là encore, le problème n’est pas le déni du changement climatique omniprésent. La question – le véritable nœud de la question – est de savoir si ces politiques ont un sens quelconque pour préserver la vie et la liberté, ou ne font pas du tout un bien général.

La voici: Pensez-vous que les élites et les super-riches changeront un jour leurs habitudes polluantes?

En 2019, on a demandé à John Kerry pourquoi il avait dû prendre un jet privé pour l’Islande afin de recevoir un prix pour être un héros du climat ou quelque chose de stupide comme ça. Sa réponse donne à Hillary Clinton une apparence relatable. Il aurait déclaré: «Le seul choix pour quelqu’un comme moi qui parcourt le monde pour gagner cette bataille… le temps qu’il me faut pour arriver quelque part, je ne peux pas traverser l’océan. Je dois voler, rencontrer des gens et faire avancer les choses. Il n’a apparemment jamais entendu parler d’Internet.

L’insupportable Meghan Markle a également fait une fois un commentaire absurde lié à l’action climatique selon lequel «près de 7,7 milliards de personnes habitent cette Terre, chaque choix, chaque empreinte de pas, chaque action fait une différence» – juste avant de voler en jet privé pour Ibiza. Une comparaison par la BBC de ce vol, qui a été accompagnée d’une visite agréable à Nice, en France, a montré que l’autosatisfaction de Markle produisait «plus de six fois les émissions annuelles d’un Britannique moyen, soit 111 fois celles d’une personne au Lesotho».

L’utilisation d’un avion privé n’est pas la seule forme d’absurdité élitiste de «faire ce que je dis, pas ce que je fais». Après avoir quitté ses fonctions, l’ancien président Barack Obama a acheté un manoir en bord de mer pour 15 millions de dollars. C’est peut-être un grand escroc, mais il n’est pas stupide. Quelqu’un pense-t-il vraiment qu’Obama perdrait autant d’argent dans l’immobilier s’il s’attendait vraiment à ce que les valeurs chutent ou que l’océan l’étouffât à l’Atlantide? Une chose est sûre: si je m’attendais à ce que les villes côtières soient inondées par les marées montantes dans douze ans, j’achèterais une propriété dans les montagnes Rocheuses. Peut-être est-il simplement confiant dans sa politique; en 2008, après avoir obtenu la nomination du candidat démocrate à la présidence, il a déclaré qu’un jour les gens pourraient se souvenir de lui avec tendresse comme «c’était le moment où la montée des océans a commencé à ralentir et notre planète a commencé à guérir. Dans l’Ancien Testament, seul Dieu pouvait commencer et mettre fin au Grand Déluge. Ajoutez Obama à la liste des forces surnaturelles qui peuvent également endiguer les cycles naturels de réchauffement terrestre.

Mark Zuckerberg de Facebook Fortune vient d’acheter 60 acres sur une île hawaïenne. Cela s’ajoute aux participations supplémentaires qu’il a acquises depuis 2014. Il n’y a pas si longtemps, Zuckerberg témoignait sous serment au Congrès que «le changement climatique est devenu une priorité clé dans la quête de Facebook pour éliminer la désinformation, un effort compliqué qui implique de contrôler l’utilisateur. messages tout en défendant la liberté d’expression. » Est-il inquiet ou pas inquiet des catastrophes liées au changement climatique? Au moins, Obama pourrait conduire à l’intérieur des terres en cas de dévastation par les marées.

Trouver des exemples de fraude climatique, qu’il s’agisse des citations de Kerry et Markle ou des propriétés foncières d’Obama et Zuckerberg, revenait à tirer un nom au hasard d’un chapeau. N’oublions jamais non plus qu’Al Gore a dit que nous serions maintenant à court de calottes glaciaires et d’ours polaires. Il y a un déluge sans fin d’actions hypocrites de la part de ceux qui parlent le plus de la politique en matière de changement climatique. Les stars et les starlettes d’Hollywood vivent dans des maisons aménagées avec des empreintes carbone toute ma vie. Combien d’élites riches se portent garantes de la politique en matière de changement climatique en volant dans des jets privés à destination de Davos et d’autres complexes de luxe. Ils savent que nous avons Zoom et Google Hangouts, n’est-ce pas?

Voici donc la question complémentaire à celle qui a été posée plus tôt: pourquoi vous et moi devons sacrifier notre confort et nos ambitions relatifs au nom des dieux du changement climatique alors que les auto-ordonnés – les élites, les riches, les politiciens – pas du tout? Lorsque les prix de l’essence augmentent, comme ils l’ont déjà fait dans le cadre des politiques de Biden, il est évident qui en souffre et qui le remarque à peine. John Kerry continuera à voler et annulera simplement les coûts de carburant plus élevés. Ses résultats ne le remarqueront même pas. Par contre, vous et moi paierons plus pour nous rendre au travail, chauffer nos maisons et nourrir nos familles. Est-ce un commerce équitable? Enfer, oubliez complètement. Est-ce un commerce moral?

La politique climatique réduira inévitablement et incontestablement le niveau de vie de tous les Américains pauvres et de la classe moyenne. Géologiquement parlant, nous sommes tous sur cette planète pendant une fraction de seconde. Cela n’a même pas de sens de choisir un style de vie dans lequel nous choisissons de nous infliger des privations. Nous vivons dans le pays le plus riche du monde. Aujourd’hui, la pauvreté implique l’accession à la propriété, la possession d’une voiture, l’utilisation de smartphones, Internet, la télévision, la climatisation, le chauffage, les choix alimentaires et bien plus encore. Sommes-nous prêts à sacrifier tout cela sur l’autel de la politique du changement climatique pendant que nos seigneurs continuent de vivre somptueusement?

Encore une fois, il est indéniable que le climat change. Cependant, au lieu de se demander à quel point nous devrions éroder la liberté, la liberté et le confort, la seule question que nous devrions nous poser est: qui s’en soucie? L’humanité s’adaptera à tout ce qui arrivera. Vu sous un autre angle, nous savons avec certitude qu’un cauchemar dystopique suivra bientôt si nous permettons à des politiques climatiques incontestées de régner. À quoi sert une terre potentiellement et légèrement plus verte si nous ne sommes pas là pour en profiter?

Chercher à améliorer le système écologique est une entreprise louable. Cependant, il est absurde de voir des naïfs bien intentionnés à faible et moyen revenu se chamailler contre le Big Oil et les industries dépendant des combustibles fossiles alors que la foule «règles pour toi mais pas pour moi» continue de s’imprégner de luxe et de confort. Leurs actions suggèrent-elles qu’elles se soucient ne serait-ce qu’un iota de l’environnement – ou de vous?

Si vous croyez qu’ils le font, votre tête est si haute dans les nuages ​​que le jet de John Kerry pourrait y voler.

