C’est la stratégie que Microsoft entend suivre avec le nouveau Windows 11 | La technologie

Il semble que Microsoft suivra une politique de continuité lorsqu’il s’agira de publier des mises à jour pour le nouveau Windows 11.

Ce qui n’est plus un secret, c’est que le 24 juin prochain, Microsoft présentera la nouvelle génération de Windows, vraisemblablement Windows 11, et qu’en plus d’un changement de conception impressionnant pour s’adapter aux temps nouveaux, il comprendra également certaines fonctionnalités telles que des widgets tiers. En tout cas, il y a quelque chose qui ne changera pas par rapport à Windows 10 : le calendrier général de mise à jour.

Et c’est que comme cela a été annoncé ces dernières heures, Microsoft va parier sur deux mises à jour majeures de Windows 11 par an, un au printemps et un à l’automne, ainsi que le programme d’initiés caractéristique.

Nous avons maintenant une feuille de route de Microsoft plus claire pour Windows 11, à la fois pour 2021 et 2022, et c’est ce qui a fuité Germon, Windows 11 sera divisé en deux branches de développement : co_release (build 22000) et co_refresh (build 221XX). La première est prête, et ce sera la version dont on pourra profiter dans quelques semaines, tandis que la deuxième compilation arrivera à l’automne.

La chronologie du développement de Windows 11 est un peu alambiquée et un peu difficile à expliquer uniquement par le texte. J’ai mis en place un visuel qui décrit les événements de développement importants qui devraient, espérons-le, clarifier où nous en sommes maintenant. pic.twitter.com/7HTebMD3L8 – Albacore (@thebookisclosed) 21 juin 2021

Mais il y a déjà des plans pour 2022, et ceux de Redmond ils travailleraient sur la branche de développement appelée Nickel sur les versions 223XX qui sont actuellement en test interne, et probablement à l’émission Insider à la fin de l’année.

L’utilisateur ne devrait pas voir de changements à cet égard en ce qui concerne la régularité des mises à jour, aussi bien les cumulatives que les deux générales de l’année.

Au final, Windows 11 sera une continuité directe du système d’exploitation actuel, avec des changements qui ne seront probablement pas aussi drastiques que ceux observés dans le passé, comme lorsque nous sommes passés de Windows 7 à Windows 10, par exemple.