c’est la ‘Team USA’ de Tokyo 2020

23/07/2021 à 7h26 CEST

. / Tokyo

États Unis aspire à remporter ses quatrièmes Jeux Olympiques consécutifs en basket-ball masculin, les seizièmes au total de son histoire, avec une équipe dirigée par Kevin Durant, avec deux champions NBA avec les Milwaukee Bucks, Khris Middleton et Jrue Holiday, et le finaliste Devin Booker (Phoenix Suns), les derniers ajouts à une concentration touchée par des cas de coronavirus. Dans une équipe qui compte des pertes notables comme Stephen Curry (Golden State Warriors), Donovan Mitchell (Utah Jazz), LeBron James (Los Angeles Lakers) ou James Harden (Brooklyn Nets), Popovich a rassemblé les talents disponibles avec seulement deux joueurs avec Expérience olympique : Durant (Brooklyn Nets) et Draymond Green (Golden State Warriors), puisque Kevin Love (Cleveland Cavaliers) a décidé de quitter l’appel pour ses problèmes physiques.

Avec un départ chancelant de la défaites contre le Nigeria (90-87) et l’Australie (91-83), mais en reprenant le rythme avant Argentine (108-80) et Espagne (83-76), l’entraîneur Gregg Popovich a connu de nombreuses difficultés dans la préparation : de l’arrivée presque in extremis des protagonistes de la finale NBA, qui s’est terminée ce mardi, aux ravages du coronavirus dans leur concentration. En fait, l’escorte des Washington Wizards Bradley Beal a été retirée de sa liste initiale, car il était inclus dans le protocole sur les coronavirus de la fédération américaine -bien qu’il n’ait pas été précisé si cela était dû à son propre positif ou à un contact-, et pour Jerami Grant et Zach LaVine ont subi un isolement médical, au point que ce dernier a dû se rendre plus tard à Tokyo. Outre Beal, l’attaquant Kevin Love – dont la convocation a été entourée de controverses après une saison marquée par des blessures, ce qui a suscité des spéculations quant à savoir s’il avait été appelé pour éviter une équipe entièrement afro-américaine – a décidé de quitter l’équipe nationale ses problèmes physiques. Le centre JaVale McGee et le garde Keldon Johnson ont été appelés pour couvrir les deux victimes.

Voici les douze joueurs de l’équipe masculine de basket-ball des États-Unis aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 :

4 – Keldon Johnson (tireur, 21 ans, 1,96 mètre, San Antonio Spurs)

Remplaçant d’urgence du gardien des Washington Wizards Bradley Beal, Johnson faisait déjà partie de la concentration américaine à Las Vegas au sein de l’équipe auxiliaire à la préparation de l’équipe olympique et avait déjà participé à certains matchs de l’équipe nationale, avec lesquels avait un rythme compétitif, en plus d’être connu de Gregg Popovich, son entraîneur chez les Spurs de San Antonio.

Johnson vient de terminer sa deuxième saison en NBA, au cours de laquelle il a disputé 69 matchs, 67 sur les cinq de départ avec une moyenne de 12,8 points et 6 rebonds en environ 28,5 minutes de match par match. Il apportera jeunesse et physique, étant un joueur que son entraîneur connaît parfaitement.

5 – Zach LaVine (garde de tir, 26 ans, 1,96 mètre, Chicago Bulls)

Un extracteur de poignet pointu. Le gardien de tir des Chicago Bulls est dans les livres d’histoire pour être le troisième tireur de la NBA avec le plus de triples dans un match – les 13 des 17 tentatives qu’il a approuvées Charlotte Hornets en novembre 2019, un record seulement amélioré par Stephen Curry et Klay Thompson, qui a continué à marquer 14.

Joueur irrégulier, cette saison il a augmenté sa performance à 27,4 points en moyenne par match et une précision de 41,9% dans les paniers à trois points. Les Chicago Bulls n’ont pas atteint les séries éliminatoires, donc Tokyo sera une autre occasion de se présenter pour LaVine, qui a voyagé en retard en raison du protocole covid.

6 – Damien Lillard (meneur, 30 ans, 1,88 mètre, Portland Trail Blazers)

Il a été l’une des premières stars de la NBA à dire oui à Popovich. Joueur historique des Portland Trail Blazers – d’où il pourrait partir cet été en raison du changement d’entraîneur – est l’un des deux joueurs de l’histoire de la franchise à avoir disputé le ‘All-Star’ à six reprises. L’autre créancier de cet honneur était Clyde Drexler, membre de la “Dream Team” de Barcelone 1992.

Tireur et grand assistant, il a maintenu les Blazers en vie jusqu’au match 6 de leur série éliminatoire contre les Denver Nuggets, avec un impressionnant 55 points et 12 3 points lors du match 5, mais a dû plier le genou contre le Serbe Nikola Jokic. Le Balkanique a refusé d’être à Tokyo et son pays n’a pas obtenu de place aux Pré-Olympiques de Belgrade, mais le Californien aura l’opportunité de se battre pour un métal olympique pour la première fois.

7 – Kevin Durant (attaquant de puissance, 32, 2,08 mètres, Brooklyn Nets)

La grande star de cette ‘Team USA’ sera le quatrième joueur de l’histoire des Etats-Unis à participer à trois éditions des Jeux, après les médailles d’or de Londres 2012 et Rio 2016. Seul Carmelo Anthony a joué plus que dans ces deux-là. étaient à Pékin 2008 et Athènes 2004. Durant a également remporté la Coupe du monde en Turquie 2010. « S’il m’avait dit non, je l’aurais supplié, pleuré, n’importe quoi pour changer son idée », a avoué Gregg Popovich après la première journée de la concentration de « Team USA ».

Avec deux anneaux à son palmarès, ceux de 2017 et 2018 avec les Golden State Warriors, et après avoir surmonté une grave blessure au tendon d’Achille de près de deux ans, il est redevenu le premier joueur de l’histoire à marquer plus de 45 points, 15 rebonds. et 10 passes décisives en un match (49, 17 et 10, contre les Milwaukee Bucks). A Tokyo, il veut ajouter la troisième médaille d’or de sa carrière.

8 – Khris Middleton (avant, 29, 2,01 mètres, Milwaukee Bucks)

L’un des rares rescapés de cette sélection de l’équipe qui a échoué au Mondial 2019 en Chine, s’inclinant en quarts de finale contre la France et dans le duel pour la cinquième place avec la Serbie. Il fait partie des Bucks champions NBA 50 ans plus tard, bien que son éclat soit pâli par la star grecque Giannis Antentokoumpo, MVP de la finale.

Il ne fait pas partie des meilleurs buteurs cette saison, mais lorsqu’il chauffe son poignet, il est capable de signer des quarts de 20 points ou plus, comme il l’a montré en finale, lorsqu’il a contribué 40 points au quatrième match et 29 au cinquième pour le retour qui a mis fin au deuxième anneau tant attendu de l’histoire des Bucks.

9 – Bourse de Jerami (puissance avancée, 27, 2,03 mètres, Detroit Pistons)

Membre d’une lignée de joueurs NBA qui comprend son père Harvey Grant et son oncle Horace Grant (quatre fois champion NBA avec les Bulls et les Lakers), il a été la saison dernière le deuxième joueur à avoir connu le plus d’amélioration dans le championnat américain. , passant de 12 points par match à 22,3 avec les Detroit Pistons.

Selon la presse américaine, deux poids lourds du vestiaire de l’équipe olympique tels que Kevin Durant et Damian Lillard ont réclamé Popovich pour sa présence. Avec lui, l’équipe américaine se dote d’un joueur assidu en défense et polyvalent dans le jeu offensif. “C’est le bon gars à avoir dans une équipe”, a déclaré l’entraîneur. Lors de la préparation il a dû s’isoler par le protocole covid, mais il a été libéré à temps et s’est rendu à Tokyo avec ses compagnons.

10 – Jayson Tatum (attaquant, 23, 2,03 mètres, Boston Celtics)

L’héritier de Kobe Bryant dans le numéro olympique “10”, “un immense honneur” selon les propres mots de Tatum, possède déjà à 23 ans quelques marques historiques de la franchise la plus récompensée de la NBA, les Boston Celtics, en tant que recrue avec le plus de jeux marquant 20 points, ou le plus jeune joueur à atteindre 50 points dans un jeu, tous deux battant une légende comme Larry Bird.

Tatum est l’un des rares survivants de la débâcle chinoise de 2019, où il a à peine pu disputer deux matches de phase de groupes en raison d’une blessure. Dans cette campagne, il a récolté en moyenne 26,4 points par match, avec un tir de 38,6% en triple, bien que ses Celtics soient restés au premier tour des playoffs, battus 4-1 au total par les Brooklyn Nets de Durant. .

11 – JaVale McGee (centre, 33 ans, 2,13 mètres, Denver Nuggets)

Renfort surprenant de Popovich pour remplacer Kevin Love, McGee a débuté la dernière saison NBA avec les Cleveland Cavaliers, avec qui il a joué 33 matchs, puis a été signé par les Denver Nuggets, où il a joué 13 de la saison régulière et quatre des playoffs. ‘. Cette campagne a offert une moyenne de 7,3 points et 5,2 rebonds par match.

McGee est un joueur expérimenté qui peut contribuer à l’effort défensif, ce qui lui a permis de faire partie de trois équipes championnes NBA : les Golden State Warriors en 2017 et 2018, et les Los Angeles Lakers en 2020. Sa participation à Tokyo 2020 a un point familial. : sa mère, Pamela McGee, ancienne joueuse et coach de la WNBA a été championne olympique avec l’équipe américaine à Los Angeles en 1984. Sa sœur Imani McGee a également joué en WNBA

12 – Vacances de Jrue (meneur, 31 ans, 1,90 mètre, Milwaukee Bucks)

Les Milwaukee Bucks ont misé fort en début de saison sur ce meneur vétéran qui était passé par Philadelphie et la Nouvelle-Orléans jusqu’à présent, et Holiday lui a rendu l’une des meilleures saisons de sa carrière, avec 17,7 points par match en la ligue en saison régulière, 39,2 % de précision sur trois points et 6,1 passes décisives qui lui ont valu une bague NBA et prolongent son contrat de quatre ans supplémentaires.

Holiday, venu interrompre sa carrière NBA en 2016 lors de plusieurs réunions pour s’occuper de sa compagne, l’ancienne footballeuse Lauren Cheney, alors qu’il souffrait d’une tumeur au cerveau ; Ce sera l’une des alternatives de Popovich pour gérer le ballon et donner des pauses à Lillard et Booker.

13 – Bam Adebayo (puissance avancée, 23, 2,06 mètres, Miami Heat)

L’intérieur de Miami Heat est l’un des joueurs destinés à apporter du muscle et de la puissance au jeu intérieur de cette ‘Team USA’. Comparé à de nombreuses reprises à Dwight Howard et considéré davantage comme un rebondeur et un finisseur sous la jante, il a peu à peu amélioré ses ressources offensives.

Après une belle campagne 2019-20 au cours de laquelle il a fini par atteindre la finale de la ‘bulle’ d’Orlando (Floride) perdue par le Heat contre les Lakers de Los Angeles avec une moyenne de 18,7 points par match et 8,9 rebonds en saison régulière ; dans cette campagne ses prestations ont un peu baissé (15,5 points et 9,3 rebonds), mais il a été choisi dans le deuxième meilleur quintette défensif de la compétition. Cette défense est ce que Popovich attend de lui à Tokyo.

14 – Draymond Vert (attaquant, 31 ans, 1,98 mètre, Golden State Warriors)

Représentant des Golden State Warriors trois fois champions NBA dans cette ‘Team USA’ après la démission de Stephen Curry, Green est un joueur qui offre à la fois une capacité de rebond et aide à la construction du jeu du fait de sa capacité d’assistant : lors de la dernière saison il a en moyenne 7,1 sacs et 8,9 rebonds par match.

Son seul “must” est le succès offensif – il a à peine marqué 7 points par match et une faible efficacité de 44,7% dans les buts sur le terrain cette saison – mais cette section est quelque chose que cette équipe a laissée de côté. Champion à Rio 2016, il aspire à étoffer son palmarès à Tokyo.

15 – Devin Booker (meneur, 24 ans, 1,96 mètre, Phoenix Suns)

Star offensive aux côtés de Chris Paul du surprenant finaliste de la NBA Phoenix Suns, Booker est à son plus haut niveau en carrière avec 26,3 points, 6,1 rebonds et 4,7 passes décisives par match. Caractérisé comme un buteur, il a considérablement amélioré sa capacité défensive contre les meneurs adverses.

Cinquième plus jeune joueur de l’histoire à atteindre les 9.000 points en NBA après LeBron James, Kevin Durant, Carmelo Anthony et Kobe Bryant, Booker tentera de déplacer sa grande campagne aux Jeux de Tokyo pour compenser le goût amer d’avoir perdu la finale de la NBA. .