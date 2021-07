C’est la technologie et une main-d’œuvre qualifiée pour l’avenir vert et électrique de l’Inde

L’électricité est largement considérée comme une forme d’énergie plus propre en raison de divers modes de production d’électricité respectueux de l’environnement et de ses nombreuses applications.

Par Sanjay Sudhakaran,

L’électricité est l’énergie du futur et le monde évolue rapidement vers un monde électrique de plus en plus numérisé. Tout comme le monde, l’Inde s’est également engagée à progresser vers l’électricité 4.0 pour répondre de manière durable à ses besoins énergétiques énormes et en croissance dynamique. Plus de 80 % des besoins énergétiques actuels de l’Inde sont satisfaits par les combustibles fossiles et la biomasse, 61 % de la production d’électricité étant basée sur les hydrocarbures, tels que le charbon et le pétrole.

Par conséquent, le gouvernement s’est engagé à amplifier l’électrification à l’échelle nationale et à accélérer la mise en place d’une énergie abordable et propre pour tous. Par conséquent, il y a une poussée croissante sur les modes de production d’électricité renouvelables et la conversion des secteurs clés dépendants des modes d’énergie en électricité, tels que l’industrie automobile et les transports.

Il est évident que la décennie en cours va voir une forte augmentation de la demande d’électricité 24h/24 et 7j/7. Les technologies émergentes et le passage aux énergies renouvelables entraînent une transformation perturbatrice de l’ensemble de l’écosystème de distribution d’électricité. En outre, la récente pandémie a mis en lumière l’exploitation des technologies pour renforcer l’efficacité et la gestion à distance de la production d’électricité. Ces évolutions inaugurent l’ère de l’électricité 4.0

Transition vers l’électricité 4.0

L’équation linéaire de la distribution d’énergie est déjà en train de changer à mesure que l’industrie se dirige vers l’électricité 4.0 sur les lignes de l’industrie 4.0. Le transport d’électricité ne suivra pas le même vieux chemin rectiligne des centrales aux réseaux pour perturber les consommateurs en échange du paiement de la consommation d’électricité. Dans un futur proche, discom devra payer des clients pour des coupures de courant ou une mauvaise qualité de service. Avec des alternatives comme l’énergie solaire, les consommateurs ne deviennent pas seulement des producteurs d’électricité, mais aussi des vendeurs potentiels d’électricité excédentaire générée à dégoûter.

Par conséquent, avec des échanges complexes, l’équation linéaire est juste devenue plus dynamique. En outre, l’ensemble du secteur de l’électricité, y compris les réseaux et processus de production, de distribution et d’approvisionnement d’électricité, est en cours de numérisation en raison des avantages en termes d’efficacité, de coût et de durabilité. Cette transition du secteur de l’électricité vers l’électricité 4.0 est devenue essentielle pour nous permettre de faire face aux nouvelles complexités autour de la production et de la distribution d’électricité.

Les réseaux du futur, qui, armés de diverses capacités numériques et logicielles, rendent les réseaux électriques modernes durables, résilients, efficaces et flexibles. Ces réseaux du futur sont équipés de la numérisation de l’énergie et de l’automatisation, permettant aux parties prenantes de disposer d’un flux de données transparent et collaboratif tout au long du cycle de vie, de la conception et de la construction à l’exploitation et à la maintenance.

Les réseaux de la nouvelle ère assurent la continuité de l’électricité avec des technologies permettant de rétablir l’électricité des clients sur un départ en une minute. Les systèmes Microgrid-as-a-Service aident à améliorer l’alimentation électrique, à protéger les opérations critiques pendant les pannes de courant et à atténuer le risque d’escalade des prix de l’énergie.

Du point de vue de la durabilité, les réseaux modernes réduisent les émissions de gaz à effet de serre et autres. Par exemple, la plupart des disjoncteurs utilisent du SF6 – un gaz à effet de serre majeur, avec un potentiel élevé de provoquer un réchauffement climatique et un impact négatif grave sur l’ozone de la terre. Aujourd’hui, les technologies numériques progressent rapidement pour créer des alternatives écologiques aux disjoncteurs SF6.

L’électricité est largement considérée comme une forme d’énergie plus propre en raison de divers modes de production d’électricité respectueux de l’environnement et de ses nombreuses applications. La numérisation a un rôle majeur à jouer pour rendre l’électricité encore plus propre et mieux l’utiliser. Cependant, alors que l’Inde évolue vers un monde entièrement électrique et entièrement numérique, le secteur de l’électricité a besoin d’une main-d’œuvre sachant gérer les technologies numériques, ce qui apparaît comme un défi majeur de perfectionnement et un obstacle à la transformation numérique de l’énergie.

Le besoin de perfectionnement

Contrairement à d’autres industries, le secteur de l’électricité, jusqu’à ces dernières années, était en grande partie traditionnel. L’infusion soudaine de technologies numériques a posé un défi de taille pour le secteur, avec des ressources humaines relativement peu formées au numérique. Le manque de ressources qualifiées a un impact négatif sur l’évolution du secteur de l’électricité.

Alors que les technologies numériques et les demandes des consommateurs évoluent rapidement, une méga section de la main-d’œuvre et du leadership numériquement non formés et non qualifiés est incapable de permettre à l’infrastructure électrique de mettre à niveau et d’exploiter les technologies de la nouvelle ère à leur potentiel maximum. Par conséquent, l’industrie perd une multitude d’innovations et de solutions numériques économes en énergie, intelligentes et connectées ; plus sûr et plus sécurisé; prédictif et réactif; et surtout, respectueux de l’environnement.

Cependant, le manque de compétences ne doit pas être un obstacle à une transformation respectueuse de l’environnement, et la transformation verte ne doit pas non plus être une menace pour l’emploi existant. On estime que 35 lakhs d’emplois seront créés dans le seul secteur de l’électricité d’ici 2050 et que le secteur des énergies renouvelables emploierait cinq fois plus de personnes d’ici 2050 que l’ensemble du secteur des énergies fossiles. Ainsi, cette transformation créera de nouvelles opportunités d’emploi qui seront une extension du rôle actuel. Ce qu’il faut, c’est créer des moyens de perfectionner les compétences de la main-d’œuvre existante.

Le gouvernement et ses institutions réputées telles que le Power Sector Skill Council, le National Power Training Institute et d’autres font un effort considérable dans le cadre de Skill India pour perfectionner et recycler la main-d’œuvre existante. Cependant, la technologie évolue rapidement et les programmes de perfectionnement seraient fortement stimulés par un partenariat stratégique avec les principaux acteurs de la technologie numérique qui guident l’histoire de la transformation du pouvoir à l’échelle mondiale. Le type de partenariat public-privé aidera à transmettre les derniers apprentissages et une meilleure compréhension à la ressource non qualifiée. Une fois que la main-d’œuvre aura expérimenté la puissance du numérique et compris comment ces technologies émergentes simplifient les complexités, la demande assurera et les services publics se transformeront rapidement pour alimenter une Inde verte et autosuffisante en électricité.

De plus, le gouvernement devrait inciter les producteurs d’énergie verte et les intégrer aux fournisseurs de solutions numériques pour inclure les dernières avancées technologiques afin d’éviter des mises à niveau fréquentes. Et, comme la transformation concerne un écosystème complet, il est également crucial d’identifier des partenaires capables de fournir des solutions intégrées de bout en bout. Toute non-compatibilité de technologie due à différents acteurs peut diminuer l’efficacité et le résultat de l’ensemble de l’effort.

Souvent, nous constatons qu’un changement de politique est appliqué et que les gens et l’industrie suivent. Cependant, dans le cas des services publics, la bonne approche, bien que plus difficile, serait de créer la demande de technologies numériques en améliorant les compétences de la main-d’œuvre. En effet, les actifs critiques tels que les services publics d’électricité ne peuvent pas être poussés à travers un changement majeur sans disposer de suffisamment de ressources humaines qualifiées pour gérer la transition.

(L’auteur est vice-président, Power Systems, Schneider Electric India. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.