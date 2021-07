C’est la technologie qui double l’autonomie de la voiture électrique : Batteries lithium métal | La technologie

in

Les dernières recherches sur les batteries pour voitures électriques ont créé une batterie capable de supporter jusqu’à 600 cycles de charge.

La course à l’amélioration des batteries des voitures électriques est toujours en cours. La recherche avance à un rythme vertigineux avec l’idée de pouvoir obtenir des batteries qui offrent des durées de vie utile plus longues.

Le dernier projet a abouti à des batteries capables de supporter jusqu’à 600 cycles de charge et de décharge. Comment ont-ils fait ? La clé de tout cela se trouve dans les éléments qui ont été utilisés lors de l’assemblage de ces batteries.

Contrairement aux batteries lithium-ion, les batteries que les chercheurs du Pacific Northwest National Laboratory ont créées sont en lithium métal.. Cela implique qu’ils utilisent des anodes de bandes de lithium au lieu d’utiliser des anodes avec plus de lithium à l’intérieur des batteries.

L’utilisation des bandes de lithium permet de maintenir en vie les réactions chimiques qui se déroulent à l’intérieur des batteries.. Ces bandes de lithium sont de taille minuscule, 20 microns d’épaisseur, ce qui les rend plus fines qu’un cheveu humain.

Ces batteries présentent d’énormes avantages par rapport aux batteries lithium-ion classiques. Ils sont beaucoup plus légers, la durée de vie utile en cycles de charge est plus longue et leur production est moins chère. Ce dernier pourrait être utile lorsqu’il s’agit de produire des voitures électriques à bas prix.

Ce qui se passe, c’est que ces batteries ne sont pas parfaites. Des chercheurs ont découvert que les batteries se dégradent trop rapidement. Cette dégradation affecte la durée de vie utile, donc malgré un plus grand nombre de cycles de charge, sa longévité est moindre.

Le problème vient du fait que les nouvelles batteries sont en proie à l’apparition de dendritesPetites structures rigides en forme d’arbre qui poussent à l’intérieur des batteries. Ces formations consomment l’électrolyte, réduisant ainsi la durée de vie et posant un problème pour la sécurité des batteries car un court-circuit peut être généré.

La voiture qu’Elon Musk a promise pour que n’importe qui puisse avoir la possibilité d’acheter une Tesla est déjà une réalité sur le marché. Dans ce rapport, nous vous montrons tout ce que cette voiture Tesla cache.

La création de batteries au lithium métal est une percée dans la course de voitures électriques et annonce un avenir passionnant. Mais d’abord, les problèmes rencontrés dans cette technologie doivent être résolus, puis l’implémenter dans les véhicules de manière sûre et efficace.

Le consortium Battery500 est l’organisme derrière la recherche sur les batteries. Son objectif principal est de développer des batteries plus nombreuses et de meilleure qualité pour les voitures électriques. Nous continuerons donc de voir les progrès qu’ils font dans ce domaine.