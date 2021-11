C’est la température idéale pour votre réfrigérateur : sans danger pour les aliments et économise de l’énergie | La vie

Nous vous proposons une série de recommandations afin que vous puissiez conserver tous vos aliments de la manière la plus appropriée possible à la fois dans le réfrigérateur lui-même et dans le congélateur.

En plus d’avoir une bonne alimentation, nous devons nous assurer que tous les aliments que nous avons achetés sont en bon état et que nous les conservons également bien plus tard, et pour cela nous devons les mettre au réfrigérateur ou au congélateur selon le cas, et choisissez la bonne température pour que les aliments ne se gâtent pas ou ne perdent pas certaines de leurs facultés.

Bien que de nombreux réfrigérateurs nous proposent déjà une série de recommandations de température, chaque maison est un monde, et c’est pourquoi il est pratique de connaître une série de températures et de recommandations pour garder notre réfrigérateur et congélateur dans les meilleures conditions possibles, pas seulement le nettoyage , mais aussi dans l’élimination des aliments.

En termes généraux, vous pourriez dire que la température idéale du réfrigérateur serait de 2 à 4°C, tant que la bonne température pour le congélateur il faudrait qu’il soit aux alentours de -18°C. Cela peut varier en fonction du modèle, de la période de l’année et de la quantité de nourriture que nous avons, mais c’est sans aucun doute une plage de température que vous devez prendre en compte.

Nous recherchons des ingrédients de plus en plus sains qui nous protègent et même guérissent les maladies. Les superaliments répondent à ces exigences. Incluez-les dans votre alimentation !

En plus de la température, il faut savoir bien placer les aliments à l’intérieur du réfrigérateur et du congélateur. Et c’est qu’il doit y avoir suffisamment de distance entre chacun des aliments pour que l’air circule avec une efficacité totale.

Nous devons également veiller à ce que il n’y a pas de fuite lors du scellement de la porte lorsque nous fermons le réfrigérateur, car le moteur pourrait finir par tomber en panne lorsqu’il est en fonctionnement continu pour atteindre la température souhaitée à l’intérieur.

D’autre part, il serait également conseillé de nettoyer les serpentins du réfrigérateur au moins une fois par an, bien que selon le modèle, il soit conseillé de lire les instructions d’utilisation du réfrigérateur pour éviter d’utiliser tout type d’élément qui pourrait finir par endommager l’appareil.