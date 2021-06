C’est la Trivium Baby Week : le batteur Alex Bent et le bassiste Paolo Gregoletto accueillent leurs premiers enfants

Juste un jour après TRIVIUM bassiste Paul Gregoletto a annoncé la naissance de son premier enfant, le batteur du groupe Alex Bent a révélé que lui et sa femme avaient accueilli leur propre fille.

Le mercredi (23 juin), Gregoletto s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une photo de bébé Evelina avec la légende : “Un nouveau bébé vient de tomber la nuit dernière”. Moins de 30 heures plus tard, Courbé a posté une photo de lui en train d’embrasser sa fille nouveau-née, et il a inclus le message suivant : “Je n’ai pas de mots, je n’ai jamais ressenti une telle joie auparavant. Je t’aime Naya. Bon anniversaire.”

Guitariste Corey Beaulieu est le seul membre de TRIVIUM ne pas avoir eu d’enfant. Le leader Matt Heafy et sa femme, Ashley, a accueilli des jumeaux en 2018.

Dans une interview de 2019 avec l’Australie Mur de son, Mat a déclaré au sujet de son approche parentale avec sa fille alors âgée d’un an Mia et fils Akira: “[When] nous sortions de l’hôpital, j’avais déjà le nouveau ARCHITECTES enregistrer [‘Holy Hell’] au. Ils écoutent déjà de la musique heavy… Je suis un groupe à plein temps, un papa à plein temps, mais aussi un streamer à plein temps [on Twitch]… Ce que je diffuse principalement, c’est de la musique, donc c’est moi qui reste en forme pour la tournée et c’est juste moi qui chante, crie et joue de la guitare toute la journée et ils l’entendent et entrent dans la pièce… J’ai trouvé AkiraJ’ai en fait copié mes bruits de refroidissement vocal… C’est assez amusant. “

TRIVIUMle neuvième album complet de , “Ce que disent les morts”, est sorti en avril 2020 via Records de Roadrunner. Le LP, qui a été produit par TRIVIUM et Josh Wilbur, est le suivi de “Le péché et la phrase”. Cet effort a marqué la première sortie du groupe avec Courbé, qui a rejoint TRIVIUM en 2016.

Comme indiqué précédemment, TRIVIUMtournée nord-américaine avec MEGADETH, AGNEAU DE DIEU et EN FEU, qui devait initialement avoir lieu l’année dernière, a été reporté à cet été en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.



Je n’ai pas de mots, je n’ai jamais ressenti une telle joie auparavant. Je t’aime Naya. Bon anniversaire. pic.twitter.com/IHqrXYPHTh – Alex Bent (@AlexBentDrums) 24 juin 2021

C’est la semaine des bébés Trivium – félicitations, Alex ! https://t.co/sRLQz5lGSl – Paolo Gregoletto (@TriviumPaolo) 24 juin 2021

Un nouveau bébé vient de tomber hier soir : Bienvenue, Evelina ! pic.twitter.com/wL5QIkrGcT – Paolo Gregoletto (@TriviumPaolo) 23 juin 2021

Mots clés:

trivium

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).