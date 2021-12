C’est la veste de la société espagnole Owo Game qui a remporté le prix de l’innovation au CES 2022 | La technologie

La société de Malaga Owo Game a conçu une veste qui reproduit une multitude de sensations dans votre corps et qui, avec les lunettes VR, forment un combo des plus réalistes.

Cette nouveauté dans le monde de la réalité virtuelle a été récompensée aux Trophées de l’Innovation du CES 2022, un concours annuel qui récompense la conception et l’ingénierie les plus remarquables de produits technologiques au monde.

Conçu pour être une seconde peau, cette veste haptique (sens qui permet la perception des sensations) est sans fil et compatible avec PC, mobile ou console. Il est placé sur le corps et avec les lunettes de réalité virtuelle, nous verrons non seulement qui nous tire lorsque nous jouons, par exemple Call Of Dutty, nous pouvons également le sentir dans notre corps.

Et c’est que si l’on combine le toucher, la vue et l’ouïe, l’expérience est plus qu’immersive. Il a jusqu’à 30 sensations, dont certaines comme une blessure à l’abdomen, piqûre, coup de poing, chute libre, stress ou le recul d’une mitraillette. Cependant, si nous sommes des sadiques et que nous voulons nous sentir différents en même temps, l’entreprise nous prévient que ce n’est pas possible.

Bien sûr, pour ceux qui dérapent, ils signalent également depuis leur site officiel qu’ils peuvent être arrêtés immédiatement et même se reproduire l’un sur l’autre si nous voulons le changer.

L’idée de OWO Game est qu’il est disponible pour décembre et ils préviennent qu’ils tiennent déjà des réunions avec certains des géants de la Silicon Valley, comme Facebook, qui se sont intéressés à cette veste. L’idée est que le lancement soit compatible avec les jeux vidéo actuellement sur le marché.

Selon ses créateurs, il n’y a rien de tel aujourd’hui, bien que des entreprises comme la multinationale Tesla enquêtent dans ce sens. Son utilisation, en effet, peut aller bien au-delà du divertissement et même l’armée espagnole les a contactés évaluer une forme de mise en œuvre dans les formations.