« C’est la vie »: Frank multi-formats, comme Sinatra Goes Soul

Les charts Billboard R&B ont, de par leur nature même, tendance à être l’apanage des artistes qui font ce qui est largement décrit comme de la musique soul. Ces dernières années, le rap et le hip-hop ont fait une grosse impression sur ces enquêtes de vente. Mais parfois, les charts ont accueilli des artistes très inattendus, s’ils font un disque que la radio R&B veut jouer. Elton John, par exemple, est extrêmement fier de ses cinq entrées sur ce graphique dans les années 1970 et 1980. Et, fin 1966, qui devrait marquer un Top 40 soul mais Frank Sinatra.

Ol’ Blue Eyes avait déjà figuré deux fois dans l’index des célibataires R&B. « Tout ou rien du tout », un disque pop n ° 2 en 1943, a également atteint le n ° 8 sur ce que Billboard a appelé son palmarès Harlem Hit Parade de l’époque. En 1959, bizarrement, les « High Hopes » presque nouveautés (avec « un groupe d’enfants », comme ils étaient crédités sur le disque) ont atteint la 20e place du sondage R&B, dix places au-dessus de son pic pop.

Au milieu des années 1960, les marchés de la pop et du R&B étaient bien plus clairement définis. C’était donc peut-être encore plus un exploit lorsque, à la mi-décembre 1966, Sinatra est apparu sur le palmarès des singles R&B les plus vendus, comme il l’était maintenant, au n ° 49 avec la sortie de Reprise « That’s Life ». C’était peut-être une entrée provisoire, mais cela montrait qu’au moins quelques programmeurs de radio soul imaginatifs jouaient le morceau intelligent et fanfaron, magnifiquement orchestré par Ernie Freeman. La chanson, écrite par Dean Kay et Kelly Gordon, avait été enregistrée pour la première fois en 1964 par Marion Montgomery.

Dans le classement final de l’année, pour le 31 décembre 1966, la version de Frank – la chanson titre de son album actuel – est devenue un single soul du Top 40, se classant 41-39. C’était un hit pop n ° 4 juste avant Noël et a dominé le palmarès Adult Contemporary pendant trois semaines, du 31 décembre à janvier. Mais la chanson s’est également avérée l’un des plus grands succès multiformats de Sinatra, alors qu’elle continuait de grimper dans le classement R&B, atteignant la 25e place au cours de la nouvelle année. Ces derniers classements de l’année étaient en effet occupés pour Sinatra, car l’album That’s Life est également entré dans les listes, en route vers un sommet n ° 6 et un statut d’or.

