30/03/2021

À 23:04 CEST

L’équipe espagnole des moins de 21 ans connaît déjà le chemin que les européens des moins de 21 ans vont emprunter. Après avoir battu l’équipe de la République tchèque 2-0, avec un doublé du Levantin Dani Gómez. De cette façon, la «Rojita» se qualifie pour la phase finale en tant que première du groupe B, avec sept points. Le deuxième sera l’Italie, avec cinq, tandis que la République tchèque et la Slovénie sont éliminées.

Avec la première place dans leurs poches, les hommes de Luis de la Fuente affronteront le deuxième du groupe D. A ce moment, leur rival en quarts de finale serait la Croatie, même si le résultat final sera connu mercredi. A partir de 18h00, les matchs de ce groupe sont disputés, Croatie – Angleterre et Suisse – Portugal.

Le groupe est mené par les Portugais avec un plein de victoires et six points, mais les équipes croate et suisse sont à égalité à trois points. L’Angleterre a encore des options pour se qualifier pour la deuxième place, bien qu’elle n’ait pas sorti son casier.

La phase finale des moins de 21 ans d’Europe débutera le 31 mai, avec les quarts de finale, les demi-finales se joueront le 3 juin et la finale se déroulera le 6 juin. L’équipe espagnole aura la possibilité de revalider le titre qu’elle a remporté en 2019 contre l’Allemagne. En fait, la ‘Rojita, est l’équipe qui a été couronnée le plus de fois en Europe, avec l’Italien (cinq).