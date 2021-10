Le spécialiste de Sky Sports, Glenn Murray, a fait l’éloge du meneur de jeu des Queens Park Rangers, Ilias Chair.

Le joueur de 23 ans a été l’une des plus grandes menaces de son équipe cette saison, marquant six buts. Le Marocain n’est qu’à deux buts d’égaler son total de buts de la saison dernière. Son flair offensif et sa créativité l’ont vu être comparé à l’ancien joueur des Hoops Adel Taarabt, qui a fait sensation à Loftus Road.

Président rejoint QPR en 2017 du côté belge de Lierse. C’est lors d’un prêt à Stevenage en 2019 où il a commencé à montrer son indéniable talent.

Inscrivant six buts en 16 matchs de Ligue 2, le milieu de terrain offensif a rapidement été rappelé du côté de l’ouest de Londres.

Chair est maintenant l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe de Mark Warburton en raison de son incroyable menace de but.

S’exprimant sur Sky Sports, Murray a déclaré : « Il n’y a aucun doute sur son talent. C’est une perspective tellement excitante.

« Je l’ai remarqué il y a quelques années et il est la vraie affaire. »

La comparaison avec Taarabt est également due à la capacité de Chair à créer quelque chose à partir de rien. Attrapant des buts contre Blackburn et Peterborough, il est une menace constante pour les défenses de la Championnat.

« Il a ce centre de gravité bas, il peut passer sous les joueurs, mais il a aussi une vision, il peut voir une passe et il peut marquer un but », a déclaré Murray.

Malgré son excellent début de saison, Murray n’a pas tardé à mentionner quelque chose que le président doit améliorer.

Il a ajouté: «La seule chose que je dois mentionner, c’est qu’il n’est plus en possession. Je pense qu’en tant que jeune homme, vous ne voulez pas recevoir cette étiquette de ne pas pouvoir défendre ou de ne pas vouloir défendre.

Mackie intronisée au Temple de la renommée

L’ancien milieu de terrain des Queens Park Rangers Jamie Mackie a été intronisé au Forever R’s Club.

Mackie a été présenté aux applaudissements des fidèles de QPR à la mi-temps contre Nottingham Forest.

Le joueur de 36 ans a fait 150 apparitions pour QPR en deux périodes, marquant 24 buts. Cela inclut des frappes mémorables contre Liverpool et Manchester City.

En provenance de Plymouth Argyle en 2010, Mackie est instantanément devenue la préférée des fans. Il était une figure influente dans la promotion des Hoops du championnat lors de la campagne 2010/2011 où ils sont devenus champions.

