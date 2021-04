C’est la webcam qui a la forme d’un œil humain: elle clignote même

La pandémie de coronavirus a signifié un avant et un après dans la façon dont nous communiquons et appels vidéo et le télétravail ils sont devenus le quotidien de nombreuses personnes. Au cours de la dernière année, de nombreuses applications offrant ce type de service se sont améliorées, tout comme webcams ou le logiciel, de plus en plus intelligent.

La dernière nouveauté est une webcam appelée Eyecam Quoi simule de manière très réaliste un œil humain. Technologiquement, il n’y a rien d’extraordinaire. Ce qui est frappant, c’est que c’est une webcam recouverte par un corps qui simule le globe oculaire, la paupière, le sourcil et le reste de l’œil.

A l’intérieur, un système avec six petits moteurs et un Arduino sont responsables de donner vie au globe oculaire qui recouvre la caméra et qui bouge et clignote même. D’autre part, un Raspberry Pi Zero permet à l’appareil d’interagir avec l’ordinateur et de fonctionner comme une webcam traditionnelle.

Cet appareil photo numérique curieux a été créé par un groupe de chercheurs du laboratoire d’interaction homme-machine du Université de la Sarre, Allemagne. Pour l’instant, c’est plus un expérience que d’une webcam à utiliser dans les appels vidéo de Zoom ou alors Skype, bien qu’à l’avenir, il sera peut-être viable sur le plan commercial.

Les chercheurs ont partagé les fichiers nécessaires à la création d’une Eyecam

Pour l’instant, quiconque veut une Eyecam vous pouvez le créer vous-même à la maison. Et c’est que ses créateurs ont partagé GitHub le projet open source avec tous les fichiers nécessaires pour le développer, bien que la recréation de l’œil dépende de chacun.

L’objectif poursuivi par les chercheurs qui ont développé l’Eyecam n’est pas seulement de créer un artefact inhabituel, mais renforcer la connexion émotionnelle que les humains éprouvent lorsqu’ils interagissent avec les autres. Cette connexion émotionnelle est perdue dans les appels vidéo, ils espèrent donc que cette webcam sera en mesure de mieux simuler le réactions humaines des interlocuteurs.