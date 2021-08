C’est l’accessoire que la DGT recommande et qui sera obligatoire en 2022, même si vous pouvez déjà l’acheter pour seulement 20 euros | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Comme l’a confirmé la DGT, toutes les nouvelles voitures en 2022 devront être équipées d’une caméra arrière. Cependant, il est recommandé d’en installer déjà un dans votre voiture.

L’industrie automobile évolue, et il ne s’agit pas seulement de l’arrivée de nouveaux modèles de voitures électriques, mais d’améliorations importantes en matière de sécurité, comme les feux V16 qui peuvent déjà être utilisés et d’autres améliorations qui s’imposent en route comme le caméras arrière.

La DGT confirme que l’Union européenne les rendra obligatoires en 2022, bien qu’elle les recommande déjà, et c’est vous permet de voir le trafic qui vous suit en temps réel et vous aide à vous garer. De plus, ils sont assez bon marché. Par exemple, ce modèle que recommande Amazon coûte un peu plus de 20 euros.

C’est un prix assez bas à payer en échange de l’amélioration et beaucoup lors du stationnement, bien que la raison pour laquelle ils seront obligatoires soit par pure sécurité, dans une tentative de réduire les accidents de toutes sortes, principalement par plage.

Bien entendu, la plupart des modèles en vente ne sont pas les mêmes que ceux qui équiperont les voitures neuves en 2022, puisque ceux que les constructeurs développent sur recommandation de l’UE pourront activer le frein s’ils détectent un obstacle sur la collision. en marche arrière. De plus, ils ne manqueront pas de vous alerter de la circulation arrière lorsqu’elle est très dense ou que vous vous trouvez à une distance de sécurité.

L’un des inconvénients que l’on peut apporter à ces caméras arrière est que, bien qu’elles soient assez bon marché, nécessite une installation, quelque chose que tous les utilisateurs ne savent pas faire.

Cela dit, suivre les instructions ne devrait pas non plus être si compliqué et une fois que vous l’aurez installé, vous disposerez d’un outil extrêmement utile pour la conduite au quotidien.

C’est quelque chose de similaire à ce qui se passe par exemple avec les radios avec Android Auto, de plus en plus à la mode : elles sont un extra très intéressant à avoir dans une vieille voiture, bien que pour les avoir d’abord, vous devez savoir plusieurs choses à leur sujet.

