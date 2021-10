11/10/2021 à 17h00 CEST

L’être humain a ressenti un mélange d’admiration et de haine pour les aigles depuis l’Antiquité. Admiration, pour leur beauté, leur force et leur vigueur, et haine, lorsqu’on les considère comme de féroces concurrents de chasse et ennemis des animaux domestiques. Depuis plus de deux mille ans, ils sont considérés symbole de majesté, de puissance et de victoire. Ils ont été des enseignes militaires, des protagonistes exceptionnels de l’héraldique et utilisés par de nombreux peuples comme symbole national – et surtout impérial -. L’aigle royalAquila chrysaetos. Entre 1 500 et 1 800 couples restent sur la péninsule. Bien que sa population reste stable, les ornithologues craignent une diminution de 10% du nombre de spécimens dans la péninsule dans les 30 prochaines années.

L’aigle royal ne manque qu’en Espagne aux îles Canaries – où il semble qu’il n’ait jamais résidé – et aux îles Baléares – où tout indique qu’il s’est éteint il y a quelques siècles. Bien qu’il ait occupé toute la péninsule pendant des millénaires, occupe actuellement la plupart des régions montagneuses, principalement en raison de la perte d’habitat due à la pression humaine.

Les femelles sont beaucoup plus grandes que les mâles et certaines atteignent environ un mètre de long et 2,30 mètres d’envergure. Son régime alimentaire très varié comprend des mammifères (surtout lapins et lièvres), des oiseaux (surtout pigeons et perdrix) et des reptiles (lézards et serpents). Il mange aussi des charognes.

C’est un rapace essentiellement rupicole et il recherche des reliefs découpés accidentés et rocheux pour nicher. Il peut occuper une grande variété d’habitats, tant qu’il y a un terrain accidenté et des zones calmes pour se reproduire, bien qu’il évite les grands peuplements forestiers.

Le plus vieux spécimen a vécu jusqu’à 46 ans

Le plus vieux spécimen a vécu jusqu’à 46 ansLes aigles royaux sont monogames, ils gardent le même couple tout au long de leur vie. Et ce n’est pas court : le plus vieil aigle royal connu a survécu en captivité en Europe jusqu’à l’âge de 46 ans. Le plus ancien spécimen sauvage connu vivait en Amérique du Nord et atteignait l’âge de 23 ans et 10 mois.

En Europe, on estime qu’il y a entre 6 600 et 12 000 couples reproducteurs. La dernière estimation réalisée en Espagne, en 2008, a révélé que la péninsule abrite l’une des plus grandes populations du continent, avec entre 1 553 et 1 769 couples.

Bien que l’aigle royal ait toujours été chassé par l’homme, il a commencé au XVIIe siècle son extermination systématique, parallèlement aux autres espèces emblématiques, comme l’ours brun, le loup, le lynx, le gypaète barbu et autres prédateurs.

Pendant trois décennies, Entre 1960 et 1990, la période de persécution maximale des rapaces en Espagne a été enregistrée, avec une utilisation massive de poison, ce qui a entraîné une diminution de 30 % de ses effectifs. Depuis, il s’est rétabli et sa population est actuellement stable.

Les aigles royaux sont considérés les meilleurs flyers de tous les oiseaux de proie. Une vitesse de vol typique à Golden Eagles se situe entre 45 et 52 kilomètres par heure. Mais lors de la chasse ou de l’exposition, ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu’à 190 kilomètres par heure.

C’est encore plus rapide en plongeant après une proie, car dans ce cas un aigle royal peut plonger et atteindre jusqu’à 200 miles par heure. Elle est peut-être supérieure à la vitesse de chute du faucon pèlerin, faisant de l’aigle royal l’un des animaux volants les plus rapides au monde.

Niche jusqu’à 2 200 mètres au-dessus du niveau de la mer

Niche jusqu’à 2 200 mètres au-dessus du niveau de la merChaque couple possède généralement plusieurs nids sur son territoire, qu’il réutilise périodiquement. Comme le rapporte SEO/BirdLife dans le dossier des espèces, le cycle de reproduction de l’aigle royal débute fin janvier avec l’arrêt nuptial. La ponte a lieu de fin février à fin mars, et se composent d’un à quatre œufs, d’un blanc terne et avec des taches brun rougeâtre.

L’incubation, dans laquelle seule la femelle est impliquée, dure entre 41 et 45 jours. Dans 90 % des cas, ils construisent le nid dans des rochers situés entre 200 et 2 200 mètres d’altitude. Les 10 % restants (et jusqu’à 40 % dans les zones de pénurie de falaises et d’abondance de nourriture, comme la vallée de l’Èbre) sont installés dans différentes espèces d’arbres, principalement des pins, des chênes verts et des chênes-lièges.

Le nid peut atteindre 2 mètres de hauteur et jusqu’à 1,5 mètre de diamètre.. Il est composé d’une solide structure de branches, tapissée d’herbes et même de laine. Les plus gros sont généralement ceux situés dans les arbres. Les deux parents se chargent de sa construction pendant environ quatre à huit semaines, bien que ce soit la femelle qui fasse le plus gros du travail.

Les poulets sont soignés par les deux parents et surveillés en permanence par la femelle, avec l’aide du mâle, jusqu’à 14 jours. Les deux adultes les engraissent jusqu’à 30 jours., et à partir de ce moment ils se nourrissent.

Le plumage est complètement développé en 67-80 jours environ. Après avoir quitté le nid, les jeunes restent attachés aux adultes pendant encore trois mois, puis se dispersent et cherchent leur propre territoire. Ils n’atteignent la maturité sexuelle qu’à l’âge de six ans.

Un « quasi menacé & rdquor;

Un « quasi menacé & rdquor;Chaque couple occupe généralement un territoire avec des extensions allant de 20 à 200 kilomètres carrés. Et ils ont tendance à être agressifs envers leurs camarades « envahisseurs ».

La perte d’habitat due à la construction d’infrastructures, de travaux publics ou d’urbanisations est l’une des menaces les plus notables. Cependant, de nombreux aigles sont également abattus, empoisonnés ou voient leur reproduction échouer en raison du pillage ou de la destruction de leurs nids.

La électrocution dans les lignes électriques, à la fois pour les adultes reproducteurs et les jeunes dispersés, il fait également quelques victimes. Finalement, le inconfort dérivé de certaines activités humainescomme l’escalade, la randonnée, la pêche sportive ou les travaux forestiers, entraînent une baisse du succès de reproduction.

L’un des derniers rapports sur les décès d’aigles royaux en Espagne a révélé que seulement 6% étaient dus à des causes inconnues qui ne pouvaient pas être directement attribuées à l’activité humaine.

L’aigle royal est inclus dans le Livre rouge des oiseaux d’Espagne comme « Quasi menacé & rdquor; et apparaît également dans le Liste des espèces sauvages en régime de protection spéciale (Lespré).

