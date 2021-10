C’est l’alternative de Xiaomi aux AirPods Pro : ils coûtent 77 euros et ont une suppression du bruit | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi a plusieurs écouteurs à vendre dans différents segments de prix, à commencer par les Redmi Airdots, les moins chers de tous, mais aussi d’autres qui aspirent au trône des modèles les plus avancés.

Tout le monde connaît des casques sans fil de marques comme Samsung, Apple ou d’autres plus spécialisées comme Jabra. Cependant, si l’on regarde le volume des ventes, Xiaomi est sûrement très élevé grâce aux Airdots, qui coûtent à peine 20 euros.

Le succès de ces écouteurs très bon marché a été suivi par d’autres modèles, bien que tous ne soient pas officiellement arrivés en Espagne. L’un de ceux qui l’ont fait « officieusement », c’est-à-dire importés par des tiers, sont les Xiaomi Mi Air 2 Pro, qui sont en vente chez PcComponentes pour seulement 77 euros.

Avec la suppression du bruit et un design rappelant celui des AirPods Pro, ces écouteurs sont beaucoup moins chers que d’autres de marques similaires.

Ces casques ont une suppression active du bruit et sont noirs, assez différents de leurs petits frères, les Redmi Airdots, beaucoup plus compacts.

Bien que la marque ne les ait pas annoncés dans notre pays, il s’agit de l’un des meilleurs écouteurs de type True Wireless à vendre, du moins sur le papier, car évidemment dans les écouteurs, ce qui compte vraiment, c’est la qualité du son.

Il existe de nombreux autres casques ANC qui valent la peine, bien que la plupart d’entre eux soient considérablement plus chers que ceux-ci. Xiaomi Mi Air 2 Pro, également appelé Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro.

Si vous avez décidé d’acheter des écouteurs sans fil et que l’offre vous submerge, dans ce guide, nous vous indiquerons les principales caractéristiques que vous devez prendre en compte lorsque vous franchissez le pas.

L’envoi est national, c’est-à-dire sans douane et avec un prix final des 77 euros que nous avons mentionnés précédemment. De plus, vous l’aurez chez vous en seulement quatre jours et sans frais supplémentaires, sans payer de frais de port d’aucune sorte.

Il convient de noter que même chez AliExpress, ces écouteurs ne sont pas moins chers que chez PcComponentes, un magasin espagnol qui existe depuis de nombreuses années et qui tient résolument tête à Amazon, notamment dans le secteur informatique, mais de plus en plus dans d’autres tels que l’audio, téléphones portables ou tablettes, pour ne citer que quelques exemples.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.