C’est l’alternative Samsung à l’iPad, et elle coûte moins de 200 euros: la Galaxy Tab A7, en vente sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’une des tablettes au meilleur rapport qualité-prix de Samsung est maintenant en vente sur Amazon. Il est idéal à la fois pour regarder des vidéos et pour jouer ou travailler, en raison de sa puissance et de la qualité de son écran.

Les tablettes récupèrent du terrain à pas de géant, et elles le font avec l’aide de plates-formes de streaming vidéo, qui sont de plus en plus dotées d’un meilleur catalogue, mais aussi de jeux. Peu à peu, ils ont évolué pour se positionner comme une bonne option pour jouer à des jeux comme Call of Duty Mobile et autres à la maison ou à l’extérieur.

Cela dit, il existe aujourd’hui peu de tablettes qui éclipsent l’iPad d’Apple, même si certaines peuvent être trouvées. Dans le catalogue Samsung par exemple, l’alternative la plus claire serait la Galaxy Tab A7, qu’Amazon propose également. pour 187 euros.

Tablette 10,4 pouces parfaite pour regarder des vidéos ou surfer sur internet pendant des heures grâce à sa batterie de 7040 mAh et son son grâce à ses 4 haut-parleurs.

C’est une tablette assez compétitive, comme nous l’avons vu dans son analyse approfondie, qui nous a laissé de très bonnes sensations dans différents domaines, tant pour la fluidité et la puissance que pour l’écran.

Amazon a non seulement beaucoup baissé le prix, mais comme d’habitude, il offre la livraison gratuite partout en Espagne, que vous ayez Amazon Prime ou non. Si vous l’avez, tant mieux pour vous car vous recevrez votre achat plus rapidement.

Une option consiste à vous inscrire au mois d’essai Prime sans engagement à rester, ce qui vous permettra également de regarder certaines des meilleures séries et films Prime Video.

Grand écran de 10,4 po et Snapdragon 662

Peu de tablettes sont animées avec des processeurs Snapdragon, et il y a un grand écart entre l’iPad (qui a toujours ses propres puces) et les tablettes les moins chères, presque toujours de marques chinoises.

Les modèles low cost parient toujours sur Mediatek, pour des puces de faible puissance mais très bon marché, c’est pourquoi Il est important que Samsung passe à un processeur comme le Snapdragon 662.

Il est suffisamment puissant pour exécuter n’importe quelle application Android et une bonne partie des jeux de ce système d’exploitation, bien que dans le cas des plus exigeants, il ait généralement des problèmes pour les exécuter avec des graphismes de la plus haute qualité.

Voici quelques-unes des meilleures tablettes Android que vous pouvez acheter actuellement dans différents segments de prix, à la fois des modèles de base et des modèles alternatifs à l’iPad Pro.

Son écran mesure 10,4 “avec une dalle TFT et est très bien calibré, ce qui rejoint un assez bon son. ce qui se traduit par une très bonne tablette pour consommer du contenu multimédia.

Il est même assez grand pour y travailler si vous en avez besoin, même si vous aurez besoin d’une housse de clavier ou d’un clavier sans fil pour cela.

La version que nous avons mentionnée est celle avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, ce qui nécessite presque certainement une extension avec une carte mémoire. Pour un peu plus, pour 215 euros sur Amazon, vous pouvez obtenir l’édition 4 Go et 64 Go.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.