C’est l’anime le plus populaire au monde, selon une nouvelle étude | Divertissement

Une nouvelle étude détermine que l’anime le plus populaire en ce moment n’est ni plus ni moins que Naruto, la série basée sur le célèbre travail de Masashi Kishimoto.

Tous ceux d’entre nous qui connaissent le monde du manga sont très clairs sur les séries les plus populaires d’hier et d’aujourd’hui. Mais que diriez-vous que c’est l’animé le plus populaire jusqu’à la date? Vous êtes sûrement nombreux à avoir en tête des séries aussi notoires que Dragon Ball, One Piece ou Kimetsu no Yaiba.

Cependant, aucun d’entre eux n’est au-dessus de l’anime le plus populaire. Au moins selon la nouvelle étude de Diamond Lobby dans laquelle, en déterminant son volume de recherche global, il a été conclu que Naruto est l’anime le plus populaire au monde.

La série raconte l’histoire de Naruto Uzumaki, un jeune orphelin qui aspire à devenir un Hokage, c’est-à-dire le chef du Hidden Leaf Village dans lequel il réside. Cependant, ses compagnons ne le prennent pas au sérieux et les adultes du village le rejettent et le marginalisent car, comme il le découvrira peu après, réside en lui l’esprit du dangereux Renard à neuf queues qui a dévasté la ville il y a des années.

Mais le jeune Naruto ne renoncera pas à ses efforts pour devenir un ninja prestigieux et devenir le leader de son peuple. Commencer ses errances en tant que Ninja inférieur avec ses compagnons Sasuke Uchiwa Oui Sakura Haruno, Naruto remplira des missions et affrontera des ennemis dangereux tout en essayant de contrôler le pouvoir du renard à neuf queues et d’empêcher le sceau de s’ouvrir et de libérer la créature à nouveau.

Le anime Naruto en tête de liste dans 81 des 187 pays où Diamond Lobby a pu obtenir des données, parmi lesquels l’Espagne, dans laquelle la recherche de la série basée sur le célèbre manga de Masashi Kishimoto publié en 1999.

Ils sont suivis dans le classement de l’anime populaire Attack on Titan, leader dans 37 pays, Pokémon, leader dans 34 pays, et One Piece, couronné dans 20 pays. Les autres animes populaires que l’on retrouve dans le classement sont Bleach, Kimetsu no Yaiba, One Punch Man, Death Note, Haikyuu, Hunter X Hunter, My Hero Academia, Yu-Gi-Oh !, No Game No Life, Code Geass, Tokyo Ghoul , Dragon Ball Z, Toradora, Noragami et Swort Art Online.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.