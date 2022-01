C’est l’année de Splatoon 3 – Êtes-vous excité ?

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Rappelez-vous la bande-annonce conceptuelle originale de Nintendo Switch (ou regardez-la ci-dessus, à vous de choisir). Nintendo avait montré des personnes photogéniques jouant à Switch dans le parc, dans un avion, lors de fêtes sur les toits et également dans les sports électroniques. Bien que Nintendo ait généralement opté pour une approche relativement peu exigeante pour promouvoir son rôle dans l’esport, évitant une grande partie du travail embêtant et des investissements monétaires, il a lentement essayé d’en faire plus. Dans la grande vision de fin 2016, c’était Splatoon 2 qui se déroulerait dans une arène bondée de fans enthousiastes, car Nintendo envisageait manifestement de grandes choses pour la franchise.

Cela ne s’est pas produit, pour une large combinaison de raisons, mais le jeu a été un succès. Il était certainement plus charnu que son original Wii U expérimental, offrant plus de contenu et d’options pour le jeu en solo ou en coopération. Le multijoueur compétitif, bien sûr, est devenu l’objectif à long terme pour beaucoup, et vous pouvez toujours trouver des joueurs qui se battent en ligne avec des classements terrifiants.

Commercialement, cela a également été un succès, et une instance d’une nouvelle adresse IP de Nintendo a fait sa marque – l’original s’est vendu à près de 5 millions d’exemplaires sur Wii U, impressionnant étant donné que le système lui-même n’a déplacé que 13,56 millions d’unités. La suite de Switch a atteint 12,68 millions d’unités à ce jour, assez bon pour s’imposer comme le 9e titre Switch le plus vendu au moment de la rédaction.

Comment évaluons-nous le succès de Splatoon 2, cependant? Il s’est vendu à beaucoup d’exemplaires et a une base de joueurs fidèles en ligne, en particulier compte tenu de la jeunesse relative de la franchise. Cela dit, ce sont des franchises plus établies qui ont confortablement dépassé les 20 millions (30 millions dans certains cas) de ventes sur Switch; Animal Crossing, Mario Kart, Super Mario, The Legend of Zelda, Super Smash Bros., Pokémon. Dans l’ensemble des franchises propriétaires, Splatoon se situe sans doute au deuxième niveau; il est moins vendu que Super Mario Party, pour un contexte supplémentaire.

Un succès donc, mais peut-être un peu nuancé. Pourtant, nous pouvons nous attendre à ce que Nintendo donne un gros coup de pouce à Splatoon 3 cette année, non seulement dans le but de développer davantage la marque, mais parce que c’est un énorme succès national. Beaucoup d’entre nous aiment les jeux Splatoon, mais au Japon, ils ont une place plus importante dans la culture pop. Des concerts de la musique brillante du jeu, des marchandises, des collations en édition limitée et plus encore – tous étaient répandus au Japon avec Splatoon 2 en particulier, faisant suite à l’énorme impact de l’original (contre toute attente). Sur le marché domestique de Nintendo, c’est un banquier.

La question est de savoir si Splatoon 3 peut être un point de basculement pour l’amener véritablement au premier rang des IP Nintendo dans le monde. L’équipe de développement a eu une bonne période de travail sur le jeu, utilisant sans aucun doute le moteur et les outils des deux premiers jeux pour permettre de se concentrer sur le contenu. Le mode Histoire pourrait être le plus important à ce jour, par exemple, et nous avons déjà vu des armes et des arènes amusantes présentées. Après tout le travail de base dans l’original et l’extension de la suite, cette troisième entrée pourrait certainement être un nouveau niveau pour la série.

L’IP dispose également de tous les outils pour passer au niveau supérieur et commencer à lutter contre les franchises les plus établies et les plus emblématiques de Nintendo. C’est coloré, à la fois familial et ouvert au jeu de haut niveau, il y a beaucoup de personnalité dans les personnages, une musique fantastique et une variété de contenu. C’est également un jeu qui se rapproche d’une approche de « service en direct » en multijoueur, si Nintendo choisit de continuer à organiser des événements réguliers et des mises à jour de contenu. Les outils sont là, et en supposant que la qualité du jeu résiste, il a le potentiel d’être un succès retentissant.

Arrivant cette année avec une énorme base d’installation de propriétaires de Switch, c’est sans aucun doute une grande opportunité pour Splatoon 3. Ce qui sera le plus intéressant, c’est le calendrier de sortie, grâce à une programmation de première partie déjà emballée. Si, et c’est un grand si, le développement est assez avancé, une version estivale ou au début de l’automne serait sans doute la mieux adaptée au style du jeu et lui donnerait une marge de manœuvre par rapport à des gens comme La Légende de Zelda : Breath of the Wild 2. Cela permettrait également à Nintendo d’aller plus loin avec le jeu lors d’événements comme l’E3 ou le Summer Game Fest.

Dans tous les cas, cela devrait être une année passionnante pour les fans de Splatoon. Oublier les conversations sur les chiffres de vente, etc., obtenir une deuxième entrée complète sur Switch sera probablement très amusant.

Dites-nous ce que vous pensez de Splatoon 3 et de ses chances en 2022, nous avons même lancé quelques sondages pour vous. On est généreux comme ça.