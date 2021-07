C’est l’anniversaire de Clerks II, donc bien sûr, Kevin Smith a une histoire VHS et des réflexions reconnaissantes sur sa carrière

Bien que Clerks ait créé le View Askewniverse et que nombre de ses personnages, notamment Jay et Silent Bob, soient revenus pour d’autres films, Clerks II de 2006 a marqué la première fois depuis la sortie de Clerks que nous nous sommes recentrés sur Dante de Brian O’Halloran et Jeff Randal pour leur propre histoire. Malheureusement pour eux, Clerks II commence avec la fin de la vidéo Quick Stop et RST, donc la majeure partie de la suite se déroule dans leur nouveau lieu de travail, un fast-food Mooby’s. Mais à la fin du film, Dante et Randal ont acquis l’argent pour reconstruire Quick Stop et RST Video pour qu’ils s’exécutent eux-mêmes, et c’est là que nous nous réunirons avec eux et leurs personnages secondaires lorsque Clerks 3 roulera.