C’est l’arnaque du web qui utilise le sceau du gouvernement et propose la carte européenne de santé

20/12/2021 à 05:00 CET

Luis Rendueles

Un drapeau de Espagne et un autre de l’Union européenne. Le sceau du gouvernement espagnol, ministère du Travail, en tant qu’organisme collaborateur. Et le titre : « Demande de carte de santé européenne ». Malgré les apparences, il s’agit de la dernière arnaque informatique détectée par la police. Son leurre est d’obtenir « immédiatement sans déplacements ni attente« La Carte Santé qui garantit les soins médicaux dans l’Union européenne.

Le dupe qui entre sur le web et croit que c’est authentique doit payer 21,95 euros, en plus de fournir toutes vos données personnelles, y compris les Numéro de sécurité sociale et numéro de carte de crédit. Vous avez également la possibilité d’inclure vos enfants ou personnes à charge en tant que bénéficiaires, auquel cas vous devez également fournir toutes les données personnelles des membres de votre famille. Une fois l’information envoyée et payée, rien n’est reçu.

Image du site Internet détectée par la police. |

Pour donner confiance à l’avenir sans méfiance, le site Web utilise l’image du gouvernement espagnol, ainsi que celle d’une célèbre agence de voyages et celle de deux pages de recherche d’hébergement bien connues qu’il qualifie d' »agences collaboratrices ». La page comprend également un tampon « Cryptage SSL protégé. Paiement sécurisé garanti » à côté des tampons et Icônes Mastercard, American Express, Visa et Paypal.

Utilisateurs satisfaits

Dans cette ligne aussi, cette toile qui a déjà été détecté par la police et il était encore en activité la semaine dernière, des témoignages de citoyens présumés sont fournis, accompagnés de photographies, dans lesquelles ils apprécient le service. Ainsi, un prétendu étudiant de Erasmus en Italie appelée Maria affirme qu’elle l’a obtenu « en quelques jours ». « Je la recommanderai sur les réseaux sociaux », écrit un certain José García sous une photographie d’un jeune homme souriant à lunettes.

La carte européenne de santé existe et s’obtient gratuitement via un site Internet activé par la sécurité sociale. Il est valable deux ans. Vous n’avez pas à débourser un seul euro pour les démarches qui, oui, sont plus lentes que celles promises par le web sous enquête actuellement.

Depuis février dernier, les pages qui proposent de gérer la carte santé se multiplient et facturent des montants différents, jusqu’à 59 euros par personne. Ceux détectés jusqu’à présent, contrairement à ce dernier, ont agi comme un genre d’agence et ils se sont occupés de la paperasse, mais ils ont fait payer leurs services.