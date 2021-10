C’est l’astuce en tant que mème qui cache la dernière version d’Android Auto | La technologie

Google est célèbre pour avoir mis des blagues et des mèmes dans ses systèmes, et il semble qu’il n’ait pas manqué l’occasion de troller les utilisateurs d’Android Auto 7.0. Nous vous montrons comment.

Si vous faites partie de ceux qui utilisent Android Auto pour aller n’importe où dans la voiture, vous êtes sûrement satisfait (malgré ses échecs récurrents) du système d’infodivertissement et de navigation de Google. Sans doute l’une des options les plus complètes et les plus fiables du moment (même si elle peut être améliorée).

Mais tout comme Google est doué pour les systèmes d’exploitation, il en va de même pour l’inclusion d’œufs de Pâques humoristiques dans son logiciel. Comme nous venons de le découvrir dans Android Auto 7.0.

Cette mise à jour du système d’exploitation automobile de Google comprend un Rickroll classique qui vous permet de profiter de votre musique memel favori dans le confort de votre voiture.

Comme vous le savez peut-être, envoyer des victimes sans méfiance au clip du tube de Rick Astley de 1987 Never Gonna Give You Up est une blague Internet de base depuis 2008, nous parlons donc d’un classique.

Cette découverte particulière a été faite par un utilisateur de Reddit qui a partagé une vidéo de l’activation du Rickroll dans sa propre voiture. Le dommage est qu’il est tellement caché dans le système d’exploitation qu’il est peu probable que les utilisateurs le trouvent par inadvertance.

Pour y accéder Il est nécessaire d’avoir installé Android Auto v7.0 et d’activer le mode développeur. Vous avez les instructions fournies dans ce lien.

Il y a un œuf de Pâques dans Android Auto si vous définissez le mode d’application sur « Développeur », appuyez sur « Toutes les applications de voiture », puis sélectionnez « UX Prototype » dans la liste des applications.😉 pic.twitter.com/4H3JEie5Z7 – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 26 octobre 2021

Sans aucun doute, à partir de ce magazine, nous soutenons tout trolling qui implique de mettre Rick Astley, un artiste incompris qui au fil du temps a acquis la renommée qu’il méritait.

Comme tu le sais, Android Auto 7.0 a commencé à être distribué via le Play Store à la mi-octobre, et en plus du meilleur mème de tous les temps, la mise à jour propose un mode sombre de l’interface utilisateur de la voiture qui est désormais indépendant du téléphone et la fonction améliorée de ne pas déranger.