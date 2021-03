«  C’est le Bengale, les jeux d’esprit ne fonctionneront pas  »: TMC répond à la prédiction de balayage BJP d’Amit Shah lors de la phase I

Le député TMC Derek O ‘Brien

Élection de l’Assemblée du Bengale occidental 2021: Un jour après la fin du scrutin de phase un dans l’Assam et le Bengale occidental, le ministre de l’Intérieur Amit Shah a déclaré dimanche que le BJP gagnerait une majorité de sièges qui iraient aux urnes dans les deux États et formeraient le prochain gouvernement là-bas. Dans la première phase, 47 sièges sont allés aux urnes en Assam et 26 au Bengale occidental. Amit Shah a déclaré que le BJP remporterait 26 des 30 sièges au Bengale occidental et 37 des 47 sièges à Assam.

«Après des discussions avec des travailleurs au niveau du stand et des chefs de parti, je peux dire que sur 30 sièges au Bengale occidental, nous gagnerons plus de 26 sièges. Nous avons des indications claires que le BJP remportera plus de 37 sièges sur 47 sièges à Assam », a déclaré le ministre de l’Intérieur de l’Union lors d’une conférence de presse à sa résidence de Delhi. Il a ajouté que dans l’ensemble, le BJP formera le gouvernement du Bengale occidental en remportant plus de 200 sièges.

Les remarques de Shah ont suscité une réponse immédiate de la part du dirigeant principal du TMC, Derek O’Brien, qui l’a qualifié de «jeu de l’esprit» qui ne fonctionnera pas au Bengale. «Les jeux de réflexion ne fonctionneront pas, Mo-Sha (Modi-Shah). Essayez vos cascades de prédiction de siège au Gujarat Gymkhana. C’est le Bengale. #KhelaHobe », a déclaré le TMC.

Les jeux d’esprit ne fonctionneront pas, Mo-Sha. Essayez vos cascades de prédiction de siège au Gujarat Gymkhana.

C’est le Bengale. #KhelaHobe # TMCSweepsPhase1 – Derek O’Brien | ডেরেক ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) 28 mars 2021

Au début de la campagne, un certain nombre de sondages d’opinion prédisaient un avantage pour le TMC. Cependant, le BJP a progressivement accéléré le rythme et certains sondages suggèrent même maintenant qu’il a marché devant le TMC. Sur six enquêtes publiées les 23 et 24 mars, deux ont prédit un avantage pour TMC, deux pour BJP et deux ont projeté un assemblage suspendu.

Le BJP et le TMC sont enfermés dans un échange houleux depuis que la campagne électorale a pris de l’ampleur au Bengale occidental. Les principaux dirigeants des deux partis ont intensifié leur campagne électorale pour ce que l’on appelle maintenant l’élection la plus imprévisible de l’histoire de l’État. Dans la deuxième phase prévue pour le 1er avril, Mamata Banerjee est opposée à son ancien collègue du cabinet et maintenant chef du BJP Suvendu Adhikari à Nandigram.

Nandigram est la patrie de Suvendu, qui siège au député depuis 2016. Lors des dernières élections, Suvendu avait accaparé plus de 67% des voix et remporté le siège du TMC. Nandigram votera lors de la deuxième phase le 1er avril.

