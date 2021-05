C’est le boulot, stupide! | Daily Sound & Fury ⋆ .

À en juger par la quantité de courriels politiques que j’ai reçus, les démocrates ont peur de perdre les élections de mi-mandat de 2022. Les démocrates craignent de gaspiller une occasion historique de mettre l’Amérique sur la bonne voie. Heureusement, il semble que Joe Biden sache ce qu’il fait et qu’il est déterminé à faire de la création d’emplois la pièce maîtresse de sa présidence

Si vous avez manqué le discours conjoint du président Biden le 28 avril au Congrès (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/04/28/remarks-as-prepared-for-delivery-by-president- biden-address-to-a-joint-session-of-Congress /), vous n’avez probablement pas entendu dire qu’il a mentionné 43 fois «emplois». Il a commencé par reconnaître que son administration avait créé 1,3 million d’emplois au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir. Il a continué en vantant son «plan américain pour l’emploi» et en observant: «20 millions d’Américains ont perdu leur emploi dans la pandémie – des Américains de la classe ouvrière et de la classe moyenne. Dans le même temps, les quelque 650 milliardaires en Amérique ont vu leur valeur nette augmenter de plus de 1 billion de dollars… Mes compatriotes américains, les retombées économiques n’ont jamais fonctionné. Il est temps de faire croître l’économie du bas vers le haut et du milieu. Un large consensus d’économistes – gauche, droite, centre – est d’accord pour dire que ce que je propose contribuera à créer des millions d’emplois et à générer une croissance économique historique. »

À l’approche des élections de mi-mandat de 2022, Biden se concentre sur trois questions: surmonter la pandémie de coronavirus, créer des millions d’emplois bien rémunérés et renforcer les soins de santé. Cet agenda devrait être réalisable lors du 117e Congrès contrôlé démocratiquement. Cela donnera aux démocrates une forte dynamique à l’approche de la mi-mandat 2022.

Les mi-mandats de 2010 et 2018 ont vu un changement au sein de la Chambre des représentants. Les démocrates craignent que cela se produise en 2022. En 2010, les démocrates ont perdu la Chambre à cause des tactiques de peur républicaines du «Tea Party» centrées sur la loi sur les soins abordables – la plupart des républicains ont tenu la promesse «d’abroger et de remplacer Obamacare». en 2018, les républicains ont perdu la Chambre parce que les démocrates se sont mobilisés pour reprendre le Congrès pour vérifier Trump,

À l’approche de 2022, les républicains semblent supposer qu’ils reprendront à nouveau la maison en raison de la vague imparable de précédents politiques et de la colère des électeurs de Trump. Dans de nombreux États, les républicains tentent «d’amorcer la pompe» en gerrymandering et en supprimant les électeurs.

Ignorant la notion de «précédent politique imparable», les républicains comptent sur les électeurs de Trump en colère qui se déplacent en nombre record pour reprendre la Chambre. Il y a deux problèmes avec cette notion. La première est l’idée que les républicains se révéleront parce qu’ils sont soit en colère parce que Trump a perdu en 2020, soit parce qu’ils n’aiment pas ce que Biden et les Démocrates ont fait. Le deuxième problème est qu’il suppose que les électeurs que Trump a fait sortir en 2020 se présenteront en 2022.

Lors de l’élection présidentielle de 2020, Donald Trump a obtenu 74 millions de voix – un nombre sans précédent pour un candidat perdant mais toujours 7 millions de moins que Joe Biden. Ces mêmes électeurs républicains se présenteront-ils en 2022? Cela semble peu probable pour deux raisons. Premièrement, en 2020, Trump a attiré des électeurs «à faible propension». Selon les sondeurs démocrates (https://www.washingtonexaminer.com/opinion/byron-yorks-daily-memo-democratic-pollsters-acknowledge-we-darn-near-lost): «Nous avons constaté que nos modèles surestimaient systématiquement la participation démocratique relative à la participation républicaine d’une manière spécifique… Parmi les électeurs à faible propension – des personnes que l’on s’attend à voter rarement – la part républicaine de l’électorat a dépassé les attentes à quatre fois le taux de la part démocrate. Cette erreur de participation signifiait, au moins à certains endroits, que nous sous-estimions à nouveau le taux de participation relatif parmi les électeurs ruraux et blancs non universitaires, qui sont surreprésentés parmi les républicains à faible propension. Bien sûr, en 2022, Trump ne sera pas sur le bulletin de vote; par conséquent, il est peu probable que ces électeurs républicains à faible propension se présentent.

Deuxièmement, il y avait une combinaison unique de circonstances en 2020; y compris les attitudes à propos de la pandémie, l’enthousiasme du GOP pour Trump et l’absence d’un «jeu au sol» démocrate – à cause de la pandémie. En 2022, les circonstances vont changer. Les démocrates auront à nouveau leur jeu au sol. Et, ils sont plus susceptibles d’être enthousiastes que les républicains. Un récent sondage Morning Consult (https://morningconsult.com/2021/04/14/voter-enthusiasm-2022-midterms-polling/) a révélé que 9% d’avantage d’enthousiasme parmi les démocrates. (Notamment, 31 parents d’électeurs de Trump n’étaient pas enthousiastes.)

À propos: un récent sondage ABC News / Ipsos (https://abcnews.go.com/Politics/country-optimistic-bidens-1st-100-days-poll/story?id=77440236) a révélé que 64% des répondants étaient «optimistes» quant à la direction du pays – le taux d’optimisme le plus élevé en 15 ans.

Mon argument est que tant que les démocrates s’attaqueront aux trois grands problèmes – surmonter la pandémie de coronavirus, créer des millions d’emplois bien rémunérés et renforcer les soins de santé – ils devraient prévaloir en 2022. Une élection n’est pas uniquement déterminée par le message, mais le message est important. Si les démocrates restent dans le train Biden, ils auront un message positif, en revanche, les républicains n’ont pas de message clair. Ils ne peuvent pas l’emporter avec «Trump a été trompé» – au fait, la popularité de Trump est en baisse; un récent sondage NBC news (https://www.nbcnews.com/politics/meet-the-press/after-100-days-out-office-trump-s-support-softens-nbc-n1265457) a trouvé «Ses évaluations parmi tous les adultes se situe à 32 pour cent favorable, 55 pour cent défavorable. » Et, pour le moment, le GOP n’a pas de message «aller à».

Pour les 18 prochains mois, Biden et les démocrates du Congrès ont une tâche: se concentrer sur la création de bons emplois.

