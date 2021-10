C’est le calendrier pour l’Espagne dans l’Eurocup 2022 pour les femmes

28/10/2021

Le à 21:04 CEST

Encadrant dans le groupe B, celui de la « mort », après le tirage au sort du 28 octobre, l’équipe espagnole doit démontrer tout son potentiel face à Allemagne, Danemark et Finlande.

LES DÉBUTS ATTENDUS

Le Championnat d’Europe débutera le 6 juillet avec le match entre les hôtes, l’Angleterre et l’Autriche à Old Trafford (20h00 CET). Cependant, l’équipe espagnole devra attendre la troisième journée de compétition, le 8 juillet, pour ses débuts. Ce sera contre les Finlandais au Stadium MK, à Denbigh, dans le district de Milton Keynes, et d’une capacité de 30 500 places.

ALLEMAGNE : LE PIRE ENNEMI

Le match le plus attendu et en même temps redouté sera contre l’équipe allemande. L’équipe de Martina Voss-Tecklenburg Il a déjà remporté huit Coupes d’Europe et fait partie des équipes favorites, avec les Pays-Bas, pour monter sur la plus haute marche du podium. La réunion aura lieu deux jours plus tard, le 12 juillet à 20h00 (CET), au Stade communautaire de Brentford, un stade d’une capacité de 17 250 fans, situé à l’est de Londres.

Dans ce même scénario, l’équipe de Jorge Vilda aura un autre rendez-vous très important contre Le Danemark, actuel finaliste de la compétition, le 16 juillet à 20h00 (CET).

LA PHASE FINALE

Les les deux premières équipes de chacun des quatre groupes, ils se qualifieront pour jouer les quarts de finale, qui se jouera du 20 au 23 juillet. Chaque match se déroulera dans les stades de la communauté Brigthon & Hove, de la communauté Brentford, du Leigh Sports Village et du stade New Yock. Les demi-finales, l’une le 29 juillet et l’autre le 30 juillet, se joueront respectivement à Bramall Lane à Sheffield et au Stadium MK à Milton Keynes. La grande et tant attendue finale aura lieu le dimanche 31 juillet à 17h00 (CET) à Wembley.

L’équipe espagnole ne pourra pas se détendre et devra jouer un rôle plus qu’excellent dans cette phase de groupes dès le premier instant. Lors de sa dernière participation à l’Eurocup, en l’année 2017 contesté aux Pays-Bas, n’a pas pu se qualifier pour les quarts de finale après avoir perdu aux tirs au but contre l’Autriche (5-3).