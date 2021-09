“C’est le circuit parfait pour moi”

11/09/2021 à 16h38 CEST

Adrià Léon

L’homme de la Pole Position en Moto2 frapper à nouveau à MotorLand. Sam bas Il n’a pas tourné autour du pot et a signé le meilleur temps du week-end en début de séance, laissant le reste des rivaux sans aucune option dans la lutte pour commencer le premier. Le Britannique est le grand favori de la course de demain et il est vraiment bon sur la piste espagnole : il a gagné les deux Grands Prix joué durant la saison 2020 sur la piste de Teruel. Les deux hommes de Sam d’Aki Ajo accompagneront Sam au premier rang -pour changer- : Remy Gardner et Raul Fernández.

Le pilote vétéran Marc VDS a reconnu qu’il se sentait comme un poisson dans l’eau à MotorLand. “J’aime ce circuit. L’inclinaison est beaucoup utilisée dans la plupart des courbes, ce que j’aime beaucoup et la vérité est que tout a été roulé. Nouvelle Pole Position, même si nous devrons finir demain, qu’est-ce que ça nous coûte cette année”reconnu les Britanniques.

Très proche de Sam le leader de la Coupe du monde en sortira, qui ne faillit pas même si les choses se compliquent. “Nous sommes sortis avec du caoutchouc usagé et nous n’avons rien fait de spécial. Avec du nouveau caoutchouc, nous sommes sortis un peu tard et nous n’avons eu que quelques tours lancés. » L’Australien s’est retrouvé dans les cordes après avoir vu son avant-dernière option annulée en Q2. courbe 7 et j’ai dû tout jouer jusqu’à la fin. Par chance ça s’est bien passé et nous serons là pour demain.”

Et à côté de Remy, l’autre KTM de tête apparaîtra tout au long du championnat, celui de Raúl Fernández, qui a beaucoup souffert de la douleur à la main droite. “je ne sais pas si je vais tenir le coup. Je l’espère parce que je m’améliore de plus en plus sur la moto, mais ce n’est pas clair pour moi. Aujourd’hui j’ai beaucoup demandé à la main mais tout est sorti plus ou moins comme on voulait. Nous avons tout en place, alors soyez prêt pour ce qui arrive demain. Je suis à l’aise avec mes gens, avec mon équipe et avec toutes les personnes qui ont rendu possible que je suis ici“, a remercié le meilleur “rookie” de Moto2 jusqu’à présent.