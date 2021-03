C’est le classement du groupe espagnol pour la Coupe du monde Qatar 2022

28/03/2021 à 22:36 CEST

L’Espagne a mis fin au 2e journée de leur groupe de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 occupant la deuxième position qui lui donnerait le droit de jouer le repêchage. Après la victoire déchirante en Géorgie (1-2), les élèves de Luis Enrique ajoutent quatre points et sont deux derrière la Suède, qui a répondu aux prévisions lors de sa visite au Kosovo et mène le classement avec six points.

L’équipe espagnole aura l’occasion de renverser l’équipe nordique mercredi, alors que les hommes de Janne Andersson se reposent. L’Espagne reçoit le Kosovo à La Cartujatandis que la Grèce affrontera la Géorgie.

Si les hommes de Luis Enrique n’échouent pas, ils clôtureront cette journée de la FIFA comme premiers du groupe avec sept points, un de plus que les Suédois, en attendant le prochain match de la FIFA, déjà programmé en septembre.

Rappelons-nous l’importance de terminer la phase de qualification en premier, car seuls les dirigeants de chacun des dix groupes ont la garantie de leur présence directe à l’événement qatari. Les dix secondes doivent aller à un barrage auquel se joindront également les deux meilleurs finalistes de l’UEFA Nations League qui n’ont pas encore remporté leur passe.

Classification

Equipement PJ PG PE PP GF GC P

Suède 2 2 0 0 4 0 6

Espagne 2 1 1 0 3 2 4

Grèce 1 0 1 0 1 1 1

Géorgie 2 0 0 2 1 3 0

Kosovo 1 0 0 1 0 3 0

Résultats

1ère journée

Espagne 1-1 Grèce

Suède 1-0 Géorgie

2e journée

Géorgie 1-2 Espagne

Kosovo 0-3 Suède

Le prochain jour

Espagne – Kosovo 31/03/2021 20:45

Grèce – Géorgie 31/03/2021 20:45