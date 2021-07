C’est le clou dans le cercueil pour la liste de lecture extraordinaire de Zoey, mais les fans sont toujours très contrariés

La finale de la saison 2 de la liste de lecture extraordinaire de Zoey s’est apparemment terminée sur un cliffhanger. Après avoir lutté avec ses sentiments pour Max et Simon, Zoey a finalement choisi Max et Max l’a choisie, avec “I Melt With You” comme chanson de cœur. C’était beau et émouvant et a incité les fans à en vouloir plus après avoir attendu ce qui semble être une éternité. Maintenant que Zoey’s est annulé, nous ne verrons peut-être jamais ce qui aurait pu être pour eux, et pour cela, les fans ont le droit d’être contrariés :