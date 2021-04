C’est le combat pour le salut en Liga

23/04/2021 à 12:31 CEST

Quique Briz

La dernière ligne droite de la saison arrive La Ligue et tout reste à décider. Alors que dans la zone supérieure il y a un combat passionnant pour le titre de la ligue, la bataille qui se vit en dessous pour ne pas reléguer n’est pas loin derrière. Pendant les six jours restants, Getafe, Alavés, Huesca, Elche, Valladolid et Eibar Ils joueront dans un combat angoissant qui sauvera trois équipes et en abandonnera autant en enfer. Voyons comment chaque équipe arrive.

Getafe (31 points)

Pendant la saison, nous n’avons pas l’habitude de voir Getafe dans la partie inférieure du tableau. Cependant, la dynamique dangereuse dans laquelle elle est impliquée a déclenché des alarmes dans le Colisée. À l’heure actuelle, il y a quatre points qui le séparent de l’incendie, et ils peuvent être moindres s’il continue à prolonger sa série de mauvais résultats, dans lesquels il a remporté un match au cours des dix derniers jours. Devant, il a des duels directs contre Huesca ce week-end et Eibar dans deux semaines, et il sait que retrouver le chemin de la victoire pourrait définitivement le sauver.

Calendrier: Huesca (F), Villarreal (F), Eibar (C), Celta (F), Levante (C) et Grenade (F)

Objectif moyen: Gagné contre Elche, à égalité avec Alavés et perdu avec Valladolid.

Alavés (30 points)

Il y a à peine deux semaines, le Alaves Il semblait mort à cause d’une très mauvaise dynamique de résultats qui le plaçait pleinement dans la zone rouge du tableau. Le mauvais bagage défensif de l’équipe basque l’a placé comme l’un des principaux candidats à perdre la catégorie. Cependant, l’arrivée de Image de balise Javier Calleja à Mendizorrotza Il est venu de perles, ajoutant avec le nouvel entraîneur un match nul et deux victoires à domicile contre Huesca Oui Villarreal qui laissent la descente à trois points. L’équipe babazorro a également deux duels directs devant elle: ils doivent encore jouer à domicile contre Eibar Oui Elche.

Calendrier: Valence (F), Eibar (F), Levante (C), Elche (F), Grenade (C) et Séville (F)

Objectif moyen: A remporté contre Valladolid, à égalité avec Getafe et Huesca.

Valladolid (28 points)

Cinq jours sans gagner prend le Real Valladolid, quelque chose qui l’a placé au bord de la descente. L’ensemble des Sergio Gonzalez a sauvé un point important dans la dernière ligne droite ce mercredi contre un rival direct tel que Elche, quelque chose qui lui a permis de rester un jour de plus hors de l’incendie. Il faut tenir compte du fait que l’équipe de Pucelano a un match en attente contre le Club athlétique, qui n’a pas pu être joué car les Basques disputaient la finale de Coupe.

Cependant, le calendrier de Valladolid n’est pas facile: c’est le seul ci-dessous à ne plus avoir de duels directs et à jouer avec Betis, Villarreal, Société réelle ou alors Athlète de Madrid Le dernier jour, il pourrait parfaitement jouer le titre à Pucela.

Calendrier: Cadix (C), Athletic Club (F), Betis (C), Valence (F), Villarreal (C), Real Sociedad (F) et Atlético de Madrid (C)

Objectif moyen: A remporté contre Getafe, à égalité avec Elche et a perdu avec Eibar, Huesca et Alavés.

Huesca (27 points)

Il est clair que l’arrivée de Pacheta au Huesca Cela a complètement changé son visage. Cependant, il est très difficile pour l’équipe Alto Aragonese d’ajouter dans les jeux et en ce moment c’est l’équipe qui marque la relégation avec 27 points. Les deux victoires consécutives contre j’ai soulevé Oui Elche ils l’ont fait quitter la zone de danger longtemps plus tard, mais deux défaites lors des derniers matchs l’ont ramené en relégation. Le seul rival direct à venir est le Getafe, tout en ayant des compromis compliqués avec Betis ou alors Société réelle, qui joue peut-être les positions européennes.

Calendrier: Getafe (C), Real Sociedad (C), Cadix (F), Athletic Club (C), Betis (F) et Valence (C).

Objectif moyen: A remporté Elche et Valladolid et à égalité avec Alavés et Eibar.

Elche (27 points)

L’équipe qui a eu moins de temps pour préparer une équipe compétitive en première division – promue à la mi-août – fait face à la dernière ligne droite du championnat avec 27 points, le même que le Huesca. Les habitants d’Elche sont la pire défense de la catégorie avec 49 buts encaissés et cela leur coûte cher d’en ajouter trois à la fois, ce qui est nécessaire s’ils veulent se sauver. Au total, il y a sept jours sans gagner et la décision de Fran Escribà reléguer le gardien de but Edgar Badia au banc au cours des deux derniers jours. Devant, ils font face à un engagement difficile envers lui Sportif et un duel direct devant lui Alaves dans le Martinez Valero.

Calendrier: Levante (C), Atlético de Madrid (C), Real Sociedad (F), Alavés (C), Cadix (F) et Athletic Club (C).

Objectif moyen: Gagné contre Eibar, à égalité avec Valladolid et perdu avec Getafe et Huesca.

Eibar (23 points)

Pour la dynamique et les sensations, le Eibar de José Luis Mendilibar semble le candidat numéro un à perdre la catégorie. Un horrible deuxième tour l’a placé dans la lanterne rouge de la table avec 23 points, cinq du salut. Sa dernière victoire en Ligue remonte au 3 janvier et le calendrier restant ne semble pas facile: il doit encore composer avec Société réelle, Betis Oui Barcelone le dernier jour, avec les Catalans jouant pour le titre de champion en Ipurúa. De cette façon, chaque jeu qui passe pour lui Eibar commence à prendre une importance de vie et de mort, surtout celui qui jouera la semaine prochaine contre lui Alaves, qui marque le salut en ce moment.

Calendrier: Real Sociedad (C), Alavés (C), Getafe (F), Betis (C), Valence (F) et Barcelone (C).

Objectif moyen: Gagné contre Valladolid, à égalité avec Huesca et perdu avec Elche.

Il y aura six jours avec plusieurs duels directs entre les équipes de ceux impliqués dans lesquels les six impliqués joueront tout. Sauf dans le cas de Getafe, qui ramènerait le salut sur les rails et retrouverait la victoire, et Eibar, qui devrait marquer un bon nombre de points, le reste des candidats est vraiment à égalité et jouera dans un combat passionnant.