C’est le danger d’hériter des chaussures (également entre frères et sœurs)

Vous avez sûrement hérité à un moment de votre vie des chaussures de votre frère aîné ou de votre cousin, car en fin de compte, qu’y a-t-il de mal à utiliser les chaussures de quelqu’un d’autre, et encore plus si elles appartiennent à votre propre famille ? Pour nos mères et nos pères, c’était un moyen de conserver et de réutiliser les vêtements qu’un autre frère ou cousin avait portés pendant quelques mois (nous savons tous à quelle vitesse les pieds des enfants grandissent). Mais hériter de chaussures est-il bon pour le pied ? La réalité est, non. Nous vous disons pourquoi.

5 problèmes de santé liés à l’héritage des chaussures d’autres enfants

Javier Alfaro, podologue pour enfants, souligne dans une vidéo YouTube que lorsque nous donnons une chaussure réutilisée à l’un de nos enfants Nous augmentons les chances de créer un problème de bande de roulement que vous n’aviez pas auparavant. Comme il le mentionne, « il se peut qu’il ne se passe rien, parce que simplement notre fils aîné marchait bien et le plus jeune aussi, mais dans la mesure du possible il est préférable de l’éviter ».

« Lorsque nous donnons une chaussure réutilisée à l’un de nos enfants, nous augmentons les chances de créer un problème d’empreinte qu’ils n’avaient pas auparavant »

Javier Alfaro

Pédicure

De son côté, l’Illustre Collège Officiel des Podologues de la Communauté Valencienne (ICOPCV) met en garde contre les problèmes d’héritage des chaussures d’autres enfants. Les experts mentionnent que la semelle intérieure de la chaussure héritée peut s’user de l’une à l’autre. Qu’est-ce que cela signifie pour les jeunes enfants? Eh bien, comme ils ne savent pas comment décrire l’inconfort qu’ils constatent, ils ne le mentionnent pas. Cela les amène à modifier la position de leur pied, par exemple en recourbant leurs orteils. Comme le déclarent les experts « cela affectera votre démarche et le bon développement du système locomoteur ».

Par conséquent, les principaux problèmes pouvant découler de l’utilisation de chaussures héritées chez les enfants sont:

Malformations des pieds Altérations de la marche habituelle Apparition d’irritations ou d’autres inconforts Génération de pathologies dues à un mauvais support Infections fongiques.

Examen podiatrique chez l’enfant. Lorsque?

L’Illustre Collège Officiel des Podologues de la Communauté Valencienne (ICOPCV) recommande que de la naissance à trois ans, il faut vérifier leur pointure toutes les deux semaines. Dès l’âge de quatre ans, il faut les emmener chez un podologue pour des bilans annuels. Nous confirmons ainsi que son évolution est bonne et qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer de traitement correctif.

Nous n’avons que deux pieds qui nous accompagneront pour le reste de nos vies, nous ferions mieux de commencer à prends soin d’eux depuis que nous grandissons pour éviter de mettre des solutions trop tard.