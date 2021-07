C’est le début de la fin pour Instagram

Attention, fans d’Instagram. Adam Mosseri, qui dirige l’application de médias sociaux appartenant à Facebook, a partagé mercredi une vidéo avec ses abonnés qui équivalait essentiellement à une nouvelle mise à jour Instagram – bien qu’un aperçu avancé de haut niveau sur ce qui va arriver. En bref, l’application que vous connaissez et aimez est sur le point de commencer à essayer des choses radicalement différentes. Comme montrer des vidéos recommandées en plein écran dans les flux d’utilisateurs. Même si l’application double les fonctionnalités existantes qui sont auxiliaires à ses fonctionnalités de base, comme le shopping.

“Nous ne sommes plus une application de partage de photos ou une application de partage de photos carrée”, a déclaré Mosseri à un moment donné dans son message vidéo. Une conséquence, bien sûr, de la menace insurrectionnelle des applications rivales comme TikTok, des clips partagés à partir desquels inondent souvent les flux des utilisateurs d’Instagram. En conséquence, Instagram prévoit d’expérimenter “comment adopter la vidéo plus largement”, a déclaré Mosseri. « Vidéo plein écran, immersive, divertissante et axée sur le mobile. Vous nous verrez faire un certain nombre de choses ou expérimenter un certain nombre de choses dans cet espace au cours des prochains mois.

Nouvelle mise à jour Instagram

Si tout cela ressemble un peu à l’approche tout sauf l’évier de cuisine qui a caractérisé la croissance de Facebook, eh bien, ça devrait le faire.

Facebook, bien sûr, a commencé par se concentrer sur les mises à jour de statut. De là, il s’est transformé en une goutte d’amibe vorace. Absorber toute nouvelle fonctionnalité possible et l’intégrer dans le produit, ajustement lisse ou non. Le menu hamburger de Facebook sur le côté, par exemple, regorge toujours d’options et d’onglets que l’utilisateur moyen ne touche jamais. Néanmoins, Mosseri et le reste de l’équipe Instagram souhaitent intégrer autant de fonctionnalités auxiliaires que possible dans Instagram. Pour garder les utilisateurs à l’intérieur, bien sûr. Pour qu’ils ne partent pas et n’ouvrent pas autre chose, comme l’application TikTok.

“Soyons honnêtes”, a poursuivi Mosseri. « Il y a une concurrence vraiment sérieuse en ce moment. TikTok est énorme, YouTube est encore plus grand, et il y a aussi beaucoup d’autres parvenus. Il était temps, vous utilisiez principalement l’application pour prendre une photo. Vous lui avez appliqué des filtres et partagé le résultat avec vos amis. Désormais, Instagram veut une grosse bouchée de la même pomme que Snapchat et TikTok, entre autres, grignotent.

Créateurs, vidéo, shopping et messagerie

Jetez un œil à la mise à jour Instagram de Mosseri ci-dessus. Pour les utilisateurs “normaux”, 50% des nouvelles catégories sur lesquelles Instagram est le plus concentré en ce moment ne s’appliquent pas vraiment à eux. La plupart des gens lancent des histoires courtes et expérimentent peut-être des bobines dans l’application Instagram. Et éventuellement en utilisant IGTV pour passer en direct. Et la messagerie, bien sûr, mais qui a besoin d’un autre service de messagerie dans sa vie en ce moment ? Entre iMessage, Facebook Messenger, Snapchat, etc., cette zone est assez saturée. Mais bien sûr, peut-être que plus d’autocollants et de fonctionnalités amusantes feront des messages Instagram un endroit plus collant pour sortir.

Le cynique pourrait regarder tout cela et avoir l’impression que nous assistons à la même chose qui est arrivée à Facebook. Trop de concentration sur la boxe de la concurrence, à l’effet douteux. Instagram, par exemple, a lancé Reels en août 2020 comme une sorte de contrefaçon de TikTok. Mais, comme nous l’avons noté ci-dessus, votre propre flux Instagram est probablement encore plein de TikToks. Donc pas beaucoup de ralentissement anecdotique là, en d’autres termes.

Plus inquiétant encore, l’enquête du printemps 2021 de Piper Sandler a interrogé les adolescents sur leurs applications de médias sociaux préférées. Snapchat a été le vainqueur (avec 31% des voix), suivi de TikTok avec 30%. Instagram a suivi les deux, à 24%.

Instagram a littéralement changé la disposition de sa plate-forme pour faciliter les achats sur sa plate-forme… c’est pourquoi les gens n’utilisent plus autant l’application. C’est encombré, désordonné et difficile à naviguer… sans parler de l’algorithme est chaud basura – Yazmin (YAZs-MEEn) (@_TheBeautyBruja) 13 mai 2021

