« C’est le défi le plus difficile de ma vie »

23/11/2021 à 10h40 CET

Carlos Sainz, cinq semaines avant le départ du Rallye Dakar 2022, ses débuts aux commandes du RS Q e-tron sont au siège d’Audi en Allemagne. Soustrayez les jours restants avec impatience, impatient d’affronter une course cette fois pleine d’inconnues au volant d’une voiture électrique, probablement la plus complexe qu’il ait conduite dans sa longue carrière.

Il y a environ un mois, il a surpris tout le monde à Madrid en soulignant que le but était une victoire qu’il voyait à sa portée. Stefan Dreyer et Sven Qvandt, chefs d’équipe, ont abaissé les attentes et indiqué que « la première victoire est de finir & rdquor ;. La voiture a eu un développement de cinq mois et fera ses débuts en compétition directement en Arabie Saoudite, Bien qu’avant, ils participeront toujours à une exposition à Madrid et feront un autre test peu de temps avant le départ.

Carlos, penses-tu toujours que tu as une chance de gagner ? Lors de la présentation de la voiture à Madrid, il s’était montré étonnamment optimiste à ce sujet.

Il faut être optimiste avant le Dakar et y faire face avec l’attitude et l’envie de faire de son mieux. Vous pensez toujours que vous pouvez gagner, car sinon il est très difficile de rechercher la motivation au jour le jour et de trouver une raison à votre effort. Je savais que c’était un projet compliqué, un défi difficile, qu’avec le peu de temps dont nous disposions pour tester la voiture, ce serait difficile. En revanche, lancer technologiquement l’ensemble du projet est encore plus complexe que je n’aurais pu le deviner et cela, sans aucun doute, lui donne encore plus de valeur pour pouvoir être au départ du Dakar. Toute l’équipe a travaillé très dur pour cela. Optimiste? Je reste modérément optimiste sachant que la première année d’une voiture est difficile, quelle qu’elle soit et si c’est une voiture complexe elle est doublement compliquée. C’est le défi le plus difficile de ma carrière.

Dans quelle mesure sont-ils préparés pour ce premier Dakar ?

Les derniers essais au Maroc se sont bien passés, éliminant un petit problème qui nous a retardé, mais rien qui ne puisse être résolu d’ici le Dakar. Honnêtement, je pense que nous sommes arrivés bien préparés après les deux derniers jours d’essais que nous avons faits sans problème, même en une journée nous avons fait plus de 400 kilomètres sans nous arrêter.

Pouvez-vous blâmer le fait que vous n’ayez pas participé à une course auparavant ?

C’est toujours important, surtout psychologiquement, d’atteindre la première étape avec plus d’expérience, car on arrivera au départ sans avoir jamais couru. Cela m’est arrivé avant et à d’autres voitures, mais cela ajoute également une certaine incitation. Les tests sont des tests, mais chaque fois que vous mettez le casque, vous sortez pour serrer la machine au maximum. Peut-être que l’étape marathon, le deuxième jour, arrive un peu trop tôt, mais au final Bahreïn ne fera pas de course avant et la nouvelle Toyota n’aura pas non plus beaucoup de kilomètres en compétition, même si peut-être parmi tous ce sont les plus Avancée.

La Toyota est toujours la même voiture optimisée & mldr;

Ils sont dans la continuité du précédent, avec une mise à jour des suspensions, de la largeur de la voiture, du débattement et avec la grande roue, mais ils peuvent aussi avoir des problèmes s’ils n’ont pas fait beaucoup de kilomètres en raison du niveau de demande vers la direction assistée et transmissions. Nous, au niveau des suspensions, de la boîte de vitesses et des différentiels, la voiture n’a pas posé de problèmes et notre point faible est la complexité de toute la partie électrique, avec les batteries, le moteur thermique & mldr; que tout est d’accord pour fonctionner et que les alarmes ne se déclenchent pas.

Que se passe-t-il lorsque les capteurs d’alarme se déclenchent ?

Si une alarme se déclenche, la voiture s’arrête et vous dit quoi faire. C’est tellement avancé sur le plan technologique qu’il en est ainsi. Sur le plan mécanique il faut apprendre à démonter un roulement et changer un tirant de suspension ou un bras de direction. Pour les plus gros, il faut déjà attendre le camion. De nouvelles choses arrivent chaque jour et petit à petit ça s’améliore.

Quelle différence trouvez-vous par rapport à la conduite de la MINI et de la Peugeot ?

Je dirais que c’est plus facile. Tout d’abord, vous n’avez pas à sélectionner de vitesse ; vous avez toujours le pouvoir ; il n’y a pas de temps de réponse ; la réponse est immédiate ; Vous avez un très bon couple moteur, vous pouvez régler le frein moteur à votre convenance pour éviter d’utiliser à la fois le frein hydraulique… Dans les dunes la voiture est assez efficace et en ce sens vous essayez de l’adapter à votre style de conduite au plus moyen efficace.