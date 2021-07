C’est le dépassement parfait que nous devrions tous faire selon la DGT | Moteur

in

La Direction Générale de la Circulation nous montre à quoi ressemble le dépassement parfait avec cette infographie.

L’une des manœuvres les plus difficiles à effectuer sur route dépassent, surtout si nous croisons de gros véhicules, car le risque de subir un accident est plus grand si nous ne le faisons pas correctement.

Et c’est que le dépassement doit être évité dans la plupart des cas, mais si ce n’était pas possible, la Direction générale de la circulation nous apprend à effectuer le dépassement parfait sur la route une procédure que tous les conducteurs ne savent pas bien faire.

La première chose est d’être clair sur une chose : il faut choisir le moment idéal pour dépasser, et ce n’est pas à prendre à la légère car différents facteurs doivent être pris en compte comme l’envergure du véhicule que l’on veut dépasser, si on est sur une longue ligne droite et la vitesse.

Dépassez toujours en toute sécurité. Une fois que vous avez # doublé, signalez et revenez dans votre voie le plus tôt possible, progressivement afin de ne pas forcer les autres à modifier leur trajectoire/vitesse. Laissez suffisamment de distance pour qu’ils n’aient pas à freiner. https : //t.co/a1TMFSLm45 pic.twitter.com/OMhkE7WChR – Dir.Gral.Trafic (@DGTes) 30 juillet 2021

En revanche, une fois que vous décidez de dépasser, vous devez le faire sans aucun doute et dans les plus brefs délais, surtout si nous sommes sur une route à double sens où nous devons envahir la voie opposée le moins longtemps possible.

Avant de dépasser tu devrais regarder dans ton rétroviseur gauche de savoir qu’il n’y a pas d’autre conducteur qui souhaite également effectuer une manœuvre de dépassement. Tu devrais aussi signal avec vos clignotants que vous allez dépasser et envahir progressivement la voie opposée, en maintenant une distance de sécurité avec le véhicule que vous dépassez.

N’oubliez pas que les voitures peuvent dépasser la limite de vitesse générique sur route de 20 km/h lors d’un dépassement, mais une fois que vous dépassez et retournez dans votre voie, vous devez revenir à la limite de vitesse légale établie.

Très important, lorsque vous retournez dans votre voie, n’oubliez pas de signaler à nouveau le changement de voie avec vos clignotants.

Nous espérons donc qu’avec les informations fournies et avec la propre infographie de la DGT, vous pourrez effectuer le dépassement parfait la prochaine fois que cela sera nécessaire.