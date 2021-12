C’est le dernier Bandcamp vendredi de 2021

En mars 2020, Bandcamp a lancé une promotion dans laquelle il renoncerait à prendre une part des revenus des ventes d’artistes réalisées sur sa plate-forme, offrant un soutien supplémentaire aux artistes ayant des opportunités soudainement limitées en raison de la pandémie de coronavirus. L’arrangement s’est transformé en un événement mensuel, car Bandcamp Fridays a encouragé les fans à continuer de soutenir en achetant des pistes audio et des marchandises au cours des deux dernières années.

Bandcamp s’est engagé à continuer tout au long de 2021 et a consciencieusement désactivé sa coupe le premier vendredi de chaque mois. La seule question qui reste est, que se passe-t-il ensuite? La note sur Bandcamp Friday qui reste pour 2021 n’est plus incluse dans l’article de blog annonçant la promotion, et personne n’a mis les clients ou les créateurs au courant du plan pour 2022.

Nous avons des vaccins, et les spectacles rejouent, mais la pandémie n’est pas encore tout à fait terminée, et je sais que je me suis habitué à avoir une journée où je peux me dire que c’est bien d’acheter un ou deux albums supplémentaires parce que c’est juste le bonne chose à faire. Cela a également incité les artistes à parler de Bandcamp à leurs fans comme alternative au streaming sur Spotify ou d’autres services de musique qui ont des graphismes de fin d’année sophistiqués mais ne partagent pas autant d’argent avec les personnes qui créent ce que vous ‘ ré écoute.

Lors du lancement de Bandcamp Fridays, le co-fondateur et PDG Ethan Diamond a déclaré : « Pour de nombreux artistes, une seule journée de ventes boostées peut faire la différence entre être en mesure de payer un loyer ou non. » Bandcamp dit que plus de 800 000 fans ont participé, payant plus de 61 millions de dollars aux artistes et aux labels au cours des 15 jours. Il indique qu’en moyenne, 93% de votre argent atteint les artistes et les labels lorsque la promotion est active et, encore une fois, en moyenne, 82% lorsqu’elle ne l’est pas, il y a donc encore de nombreuses raisons de montrer de l’appréciation avec un achat.

Mais au moins pour quelques heures de plus (jusqu’à minuit PT le 4 décembre), oui, c’est Bandcamp Friday.