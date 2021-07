C’est le film croisé Marvel-DC que James Gunn veut faire

Il y a un nouveau film Suicide Squad qui sort la semaine prochaine, et les gens semblent l’adorer. De nombreuses critiques louent le travail de James Gunn au sein de la célèbre équipe de méchants de DC. Maintenant que Gunn a terminé son redémarrage de Suicide Squad, il revient dans l’univers Marvel, où il mettra fin à sa trilogie des Gardiens avec Vol. 3, qui devrait être lancé en mai 2023. Gunn pourrait travailler sur d’autres projets de bandes dessinées à l’avenir. Nous n’avons aucune idée de ce qu’implique son emploi du temps. Mais le scénariste/réalisateur vient de révéler qu’il aimerait faire un film croisé Marvel-DC. Cela peut sembler impossible pour le moment, car ce sont deux univers distincts appartenant à deux sociétés différentes. Mais Gunn sait déjà ce que serait son film Marvel-DC. Et il a même lancé l’idée.

Il ne fait aucun doute que le MCU de Marvel est l’écosystème de super-héros le plus excitant en ce moment. Warner Bros. a trébuché en cours de route, précipitant son propre film d’équipe de super-héros avant même de présenter tous les héros. Mais DC a encore beaucoup de potentiel, comme le montre apparemment The Suicide Squad de Gunn. Et Warner a plusieurs films DC en préparation, y compris sa propre grande histoire multivers qui pourrait rivaliser avec celle de Marvel.

Faire le pont entre les deux mondes avec un film Marvel-DC ou une série de films donnerait aux fans le genre d’événement auquel on ne s’attendrait jamais. Les équipes de super-héros Marvel et DC pourraient combattre des équipes de super-vilains Marvel et DC. Le ciel est la limite. Mais la paperasserie rend cela presque impossible.

Le pitch du film Marvel-DC de Gunn

S’adressant à la chaîne YouTube Jake’s Takes, Gunn a expliqué qu’il avait présenté un film Marvel-DC aux chefs des deux studios. Il a dit qu’il adorerait faire un film Harley Quinn et Groot :

Eh bien, je serais vraiment heureux de faire un film Harley Quinn et Groot. Ce serait excitant pour moi. Et non seulement j’y ai pensé, mais j’en ai en fait parlé aux chefs de Marvel et de DC. Mais, vous savez, c’est comme, ils… vous savez, tout le monde est ouvert à tout, mais si quelque chose arriverait un jour, qui sait ? Mais l’idée de pouvoir réunir Marvel et DC dans un film est que ce serait vraiment amusant pour moi.

Gunn a reconnu le « mur des avocats de Berlin » selon lequel lui et d’autres personnes étaient partisanes de l’idée de connecter les héros de Marvel et de DC via des films :

Et je sais que c’est excitant, même pour les chefs de Marvel et DC, d’y penser. Kevin Feige chez Marvel et Toby Emmerich chez Warner Bros. Vous savez, c’est quelque chose dont nous aimons tous rêver. Si nous pourrions jamais traverser le barrage, le mur de Berlin d’avocats que nous aurions besoin de traverser pour que quelque chose comme ça se produise, je ne sais pas, mais ce serait une explosion.

Gunn a également avancé une deuxième idée qu’il pourrait soutenir pour un film Marvel-DC : une équipe entre Rocket et Groot pour Marvel et King Shark et Weasel pour DC.

En attendant que ces rêves chimériques se réalisent, The Suicide Squad sort en salles et sur HBO Max la semaine prochaine. L’interview de Gunn avec Jake’s Takes suit ci-dessous :

