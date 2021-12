« C’est le football » – Le patron de l’Atletico Madrid commente sa quatrième défaite consécutive

L’entraîneur de l’Atletico Madrid Diego Simeone a vu son équipe perdre un quatrième match consécutif en Liga alors que les Rojiblancos ont été battus 2-1 à Grenade mercredi.

Atléti est entré dans le match avec 14 points de retard sur son rival de la ville, le Real Madrid. Joao Felix a ouvert le score après deux minutes lors de sa première titularisation depuis deux mois, mais son équipe n’a pas pu tenir le coup. La défaite voit l’écart du haut augmenter à 17 points, alors qu’ils occupent désormais la cinquième place de la Liga.

Simeone a déclaré à Marca dans ses commentaires d’après-match : « Je ne peux rien dire aux joueurs. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses mais ils n’ont tout simplement pas pu marquer.

« Il y avait des occasions – même un but qui a été exclu – et plus d’occasions en seconde période. Nous n’avons pas concédé autant de tirs à Grenade. Mais nous n’avons pas fait assez attention et nous payons pour cela en perdant un match que nous méritions de gagner.

« Nous ne trouvons pas les victoires que nous méritons, mais c’est le football. Parfois, nous gagnons sans le mériter et maintenant nous perdons des matchs que nous méritons de gagner. Mais nous devons nous vider l’esprit. Reste calme. Continue de travailler. Attendez que nos défenseurs centraux se rétablissent – ​​qui nous manque vraiment.

« Cette équipe a fait beaucoup de bonnes choses. Avec tranquillité et équilibre, nous avancerons.

Koke mécontent du but refusé

La défaite 2-1 de l’Atletico Madrid à Grenade mercredi n’a pas manqué de controverse. Joao Felix a été sanctionné d’une faute pour un but refusé.

Le milieu de terrain de l’Atleti Koke n’était pas satisfait de l’appel. S’adressant à Marca, il a déclaré: « Sur le terrain, j’ai vu que Joao a bien sauté et a marqué, alors vous êtes ici pour juger, l’autre jour à Séville c’était similaire, ils n’ont pas sifflé et aujourd’hui ils ont sifflé.

« Difficile à cause de la défaite d’aujourd’hui et de celle de l’autre jour, nous avons fait un bon match et en deux actions nous avons perdu le match. On ne peut pas demander plus à l’équipe, seulement que les résultats arrivent car dans les petits détails, comme le but refusé, ils vont contre nous.

« Dans les petits détails, nous n’avons pas de chance, comme vous pouvez le voir. Ils nous marquent des buts pour l’équipe, les petits détails. Nous avons vu une équipe qui a tout donné, qui s’est battue, qui a refusé un but juste et nous avons pris de l’avance sur le tableau d’affichage. Défaite dure.

« L’équipe a avancé et a eu des chances de faire match nul et de gagner, les victoires viendront à coup sûr, l’équipe essaie et n’arrêtera pas d’essayer. »

L’Atletico a maintenant perdu quatre matches de championnat consécutifs. Une défaite 2-1 contre Majorque a été suivie d’une défaite 2-0 à Real Madrid. L’Atleti a ensuite perdu 2-1 à Séville et à Grenade.

Les Rojiblancos reviennent à l’action le 2 janvier à domicile contre le Rayo Vallecano.

