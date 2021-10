C’est le fruit de saison qui triomphe à Mercadona, et il est d’origine nationale | La vie

Dans le cadre de l’initiative « Fruits et légumes de saison » du ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Mercadona a lancé une campagne d’agrumes en commençant par la mandarine Oronules et en quelques jours également l’orange, ainsi que de nombreuses autres variétés d’agrumes .

Actuellement Mercadona est plongé dans une campagne nationale d’agrumes à travers laquelle une multitude de fruits de saison arriveront au supermarché, à commencer par le oronules de mandarine mais qui intégrera progressivement différentes variétés tout au long du mois d’octobre.

Et c’est que dans le cadre de cette campagne Mercadona prévoit d’acheter plus de 200 000 tonnes d’oranges et de mandarines, un plus grand volume d’oranges qui, selon eux, atteindra 170 000 tonnes tandis que les mandarines atteindront environ 45 000 tonnes.

Les des oranges, qui sera disponible fin octobre dans vos supermarchés, sera vendu aussi bien en vrac qu’en maille de 3 à 5 kilos tandis que le mandarines qui sont déjà disponibles sont vendus en vrac, en mailles de 1 et 2 kilos, en plus de la mandarine à la feuille.

Mercadona est le supermarché leader en Espagne, mais quel est le secret de son succès ? Faites attention à ces curiosités qui en font une entreprise différente.

Ils prétendent que les différentes variétés d’oranges et de mandarines proviennent de la Communauté valencienne, d’Andalousie, de Murcie, de Catalogne et des îles Canaries. Ils soulignent que Mercadona achète à plus de 2 500 agriculteurs dans toute l’Espagne et, dans le cas spécifique de la Communauté valencienne, elle achète entre 90 000 et 100 000 t à 1 700 agriculteurs locaux.

En ce qui concerne la oronules mandarine Il fait partie des clémentines, qui sont de couleur orange foncé, sphériques et aplaties, disent-ils de l’OCU. Au sein des clémentines, nous pouvons trouver un bon nombre de variétés telles que Clemenules, Marisol, Orovales et Oronules.

Les mandarines Oronule sont décrites comme une petite variété d’hiver, et étant saisonnières, elles sont déjà disponibles à Mercadona pour une durée limitée pendant ces mois, et elles sont déjà un succès dont vous pourriez profiter.