C’est le haut de gamme le plus abouti de la firme

25/08/2021 à 16h17 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Après le dernier événement Samsung où nous avons pu voir toutes les actualités concernant leurs téléphones flexibles, nous en savons maintenant plus sur l’un des appareils que nous attendions dans Samsung Unpacked mais que nous n’avons finalement pas pu voir. Nous parlons de Samsung Galaxy S21 FE, successeur du S20 FE à succès et qui vient à nouveau nous fasciner. Dans ce cas, on sait pratiquement tout sur son design et ses spécifications, faute comme toujours de la présentation officielle de Samsung.

Le fait de connaître le design du S21 FE en détail est dû à Evan Blass, un leaker bien connu dans le secteur. Grâce à Sketchfab, nous pouvons voir et manipuler ce rendu 3D par nous-mêmes, nous laissant peu de secrets à cet égard. Comme vous pouvez le constater dans le rendu sous ces lignes, le design est très similaire à la famille S21, avec ce système de caméra caractéristique. Au niveau des spécifications, tout indique qu’il sera également très similaire au S21 standard. La différence la plus nette se trouverait dans le système de caméra arrière, qui serait quelque peu inférieur au S21 standard, intégrant un téléobjectif 12MP au lieu du 64MP que nous connaissions déjà auparavant. Bien entendu, la caméra selfie serait supérieure à celle du S21 standard.

Tout indique que l’appareil serait annoncé pendant octobre prochain. Il faudra attendre pour en savoir plus.