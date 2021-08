C’est le jeu alimenté par Blockchain joué par plus de 100 000 personnes par jour

Splinterlands, le jeu NFT play-to-win, a surclassé Ethereum (ETH / USD) dans les transactions quotidiennes et a affiché un nombre impressionnant de 100 000 joueurs par jour. L’intérêt du monde réel pour le jeu est sans précédent, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

4 millions de transactions quotidiennes en moyenne

Splinterlands, qui est un jeu de cartes à collectionner NFT, a multiplié par neuf le nombre d’utilisateurs quotidiens par rapport au mois précédent. Il n’y avait donc que 14 000 joueurs par jour. Le nombre de transactions quotidiennes était en moyenne de 4 millions, soit quatre fois celui du réseau Ethereum. C’était avant que Splinterlands n’améliore l’efficacité en adaptant le jeu à la demande.

Moyenne des ventes quotidiennes totales du marché P2P 250 000 $

Les joueurs de Splinterland gagnent en moyenne plus de 30 000 $ en louant leurs cartes et près de 250 000 $ en ventes quotidiennes sur le marché P2P. Votre jeu pour gagner des MO est très attractif et augmente la valeur réelle et organique des objets du jeu.

Taux de rétention des joueurs très importants

Les jeux NFT ont atteint l’un des taux de rétention des joueurs les plus élevés dans l’ensemble, car ils ont réussi à créer une valeur réelle. Près de 50 % des joueurs ont acheté la mise à niveau du grimoire de l’invocateur. Cela leur donne le droit de posséder leurs cartes à perpétuité et la possibilité de gagner des récompenses au fur et à mesure qu’ils jouent.

Le cofondateur et PDG de Splinterlands, le Dr Jesse “Aggroed” Reich, a déclaré que la croissance de son jeu était “tout simplement absurde”, ajoutant :

« Après trois ans et un mois, nous avons atteint cent mille utilisateurs de tous les temps. Deux mois plus tard, nous atteignons cette marque en une seule journée. Nous sommes sur la bonne voie pour obtenir 1 million de titulaires de carte d’ici la fin de l’année. Il s’agit d’une croissance parabolique et elle semble s’accélérer. Cela a été une course folle depuis que nous avons introduit notre jeton de gouvernance Splintershard et nous faisons de notre mieux pour grandir en tant qu’organisation parallèlement à la croissance du jeu. ‘

Jouez et échangez à tout moment

Splinterlands est un jeu de cartes à collectionner basé sur la blockchain qui permet aux utilisateurs de jouer et d’échanger à tout moment. Ils se disputent des récompenses limitées sous la forme de DEC (Dark Energy Crystals), un jeton de crypto-monnaie dans le jeu, et des NFT rares et précieux de récompenses saisonnières bimensuelles et de missions quotidiennes.

