C’est le jeu rétro le plus cher de l’histoire, près d’un million de dollars | Jeux

Cette The Legend of Zelda scellée et qualifiée est une version produite si rare qu’elle s’est vendue 870 000 $.

UNE The Legend of Zelda scellé et évalué à 870 000 $, l’une des premières éditions produites par Nintendo de ce produit aux États-Unis, et qui vaut bien plus que ce The Legend of Zelda que vous avez peut-être dans la salle de stockage.

L’un des jeux les plus frappants du catalogue NES sur le marché est The Legend of Zelda, un titre sorti en 1986 qui a une cartouche dorée particulière et qui a produit des milliers et des milliers d’unités sur la plupart des marchés, étant l’un des jeux les plus courants qui existent dans le catalogue rétro de cette console 8 bits.

Mais bien sûr, ce n’est pas la même chose d’acheter un The Legend of Zelda d’occasion, qu’un modèle entièrement scellé qui n’a jamais été ouvert et dont la note est supérieure à 9,0. Cette unité a été évaluée par Jeux de Wata, un site dédié à la notation des jeux vidéo afin que les collectionneurs aient davantage confiance en leurs bijoux acquis.

Maintenant grâce à la maison de vente aux enchères Ventes aux enchères du patrimoine un collectionneur a mis une partie de ses économies, soit 870 000 $, pour acheter cette unité rare.

C’est le jeu rétro le plus cher de l’histoire, atteignant 870 000 $, au-dessus d’un Super Mario Bros original également scellé et qualifié qui a été vendu il y a quelques mois lors d’une vente aux enchères pour 660 000 $.

La raison des 870 000 $ amassés, en plus de son statut totalement nouveau et au-dessus de la qualification, est que cette édition particulière est l’une des premières, sinon le premier, qui a été commercialisé aux États-Unis.

Cet exemplaire vendu est Version NES-R (fin 1987), qui a précédé la plus grande production du jeu appelé REV-A (le massif, début 1988), quelque chose que l’on peut voir marqué sur la boîte. Cela signifie en particulier que l’unité qui a été mise aux enchères provient d’une production initiale très faible, et que cela n’a pas grand-chose à voir avec la production massive qui s’est produite quelques semaines plus tard.

On connaît déjà les caractéristiques techniques officielles des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. On les compare pour savoir laquelle est la plus puissante.

Le marché des objets de collection atteint des chiffres totalement scandaleux dans une multitude de produits, dans des investissements que les collectionneurs font pour revendre beaucoup plus cher des années plus tard.

Même si vous gardez votre The Legend of Zelda totalement en bon état, avec boîte, mode d’emploi, carte, livre d’indices et cette cartouche dorée caractéristique, il ne coûte probablement pas plus de 100 euros sur le marché, et cela dans le meilleur des cas.