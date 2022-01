C’est le jeu vidéo en monde ouvert qu’une ville valencienne a créé pour promouvoir leurs fêtes | Jeux

À l’occasion du 300e anniversaire du miracle de San Onofre, Quart de Poblet, une ville de Valence, a conçu un jeu vidéo qui nous permettra de profiter de leurs fêtes sans quitter la maison, à travers un personnage plutôt marquant.

L’objectif de la Mairie et de l’Association dels Amics de la Passejà avec ce jeu vidéo est principalement promouvoir La Passejà, une procession dans laquelle le peuple rend hommage au patron en le promenant la nuit et en l’accompagnant des lumières des fusées.

Le résultat est un jeu pour tous les publics qui transférer le joueur dans la ville telle qu’elle était il y a cent ans. Avec une vision à 360º de l’environnement et une recréation fiable réalisée grâce aux photographies fournies par les voisins, il rapproche la culture et les traditions séculaires des plus jeunes.

Quant au jeu vidéo, le joueur devient un extraterrestre venu du futur et voyage au siècle dernier pour découvrir pourquoi San Onofre a tant de pouvoir (les voisins suppliaient en 1723 de mettre fin à la sécheresse pour ne pas perdre leurs récoltes). En définitive, la mission confiée à cet être est de découvrir le secret de La Passejà.

Lorsque son vaisseau atterrit, l’extraterrestre doit infiltrer les personnes qui s’occupent de San Onofre. La première chose que vous devez faire est habillez-vous comme eux et obtenez différentes tenues typiques.

Une fois équipé, vous devez reconstruire la figure du Saint avec des pièces cachées dans toute la ville. Le meilleur de tous vient à la fin, et c’est à ce moment-là que vous terminez le jeu La Passejà de Sant Onofre sera activée qui ira de l’Ermitage à la Paroisse de l’Immaculée Conception et vous pourrez vivre son ambiance avec feux d’artifice, musique typique…etc.

Le jeu vidéo est travaux de Javier González et de l’informaticien Carlos Villalba et peut être téléchargé gratuitement sur le lien suivant.

Avec tout cela, les citoyens pourront découvrir et se souvenir des lieux qui ont déjà disparu comme le Palau del Marqués de Tremolar ou l’ancien bâtiment de la mairie. Vous pouvez également profiter de l’Ermitage de San Onofre ou de la gare.