c’est le jeu vidéo le plus vendu du mois d’août en Espagne

Le jeu vidéo “Minecraft“Pour Nintendo Switch Edition, il s’agit du best-seller du mois d’août en Espagne, selon la liste publiée ce lundi par l’Association espagnole des jeux vidéo (AEVI) selon les données de Games Sales Data, le panel de référence au niveau européen en le marché des jeux vidéo.

« Grand Theft Auto V » pour PS4, « Animal Crossing : New Horizons », « Ring Fit Adventure » et Super Mario 3D World + Bowser’s Fury », tous trois pour Switch, complètent la liste des cinq jeux les plus réussis du mois dernier .

Sur PlayStation 5 (PS5), “Ghost of Tsushima: Director’s Cut” était le titre le plus vendu du mois dernier pour cette console de jeu Sony de nouvelle génération, suivi de “Spider-Man: Miles Morales”, “Hades”, ” Ratchet & Clank : Rift Apart » et « Destruction Allstars ».

Sur PS4, “Grand Theft Auto V” reste imparable devant “F1 2021”, “Minecraft”, “God of War”, “Gran Turismo Sport” et “NBA 2K21”.

Pour son prédécesseur, la PS3, les plus gros succès du mois d’août ont été, dans l’ordre, “Nier”, “Drakengard 3”, “MotoGP 10/11”, “Sonic Generations” et “Silent Hill HD Collection”.

Dans la série XBOX, “Hades” a été installé au numéro un des meilleures ventes en Espagne pour cette plate-forme Microsoft de nouvelle génération, suivi de “Assassin’s Creed Valhalla”, “Aliens: Fireteam Elite”, “F1 2021″ et ” Nier Replicant “

Dans XBOX One, ils ont été “Grand Theft Auto V”, “NHL 20”, “Marvel’s Avengers”, “Mass Effect Legendary Edition” et “Red Dead Redemption 2”, tandis que dans XBOX 360, le top 5 est composé de “SBK -09 : Championnat du Monde Superbike “,” Sonic Mega Drive Ultimate Collection “,” Sonic Unleashed “,” Rayman Legends ” et ” Mindjack “.

Au Commutateur Nintendo les meilleurs vendeurs étaient “Minecraft: Nintendo Switch Edition”, “Animal Crossing: New Horizons”, “Ring Fit Adventure” et “Super Mario 3D World + Bowser’s Fury”, tandis que pour Nintendo 3DS les meilleurs vendeurs d’août Ils ont été “Animal Crossing: New Leaf-Welcome Amiibo”, “The Legend of Zelda: A Link Between Worlds and Ocarina of TIME 3D”.

Enfin, sur la liste des jeux vidéo les plus demandés pour PC figurent “Les Sims”, “Call of Duty (Black Ops III, II et I)” et “F1 2021”.