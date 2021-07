C’est le kit de l’Espagne pour les Jeux Olympiques de Tokyo

in

19/07/2021 à 17h37 CEST

Les athlètes espagnols qui participera aux Jeux Olympiques de Tokyo portera la tenue officielle de l’équipe nationale Marque Joma qu’ils utiliseront dans les défilés, les cérémonies de remise des prix et dans le village olympique.

La grande nouveauté de ce kit sont les vestes que les athlètes porteront lors de la cérémonie d’ouverture, ces vêtements qui seront utilisés par les athlètes masculins et féminins seront confectionnés avec 100% matériaux recyclés, a expliqué la firme de sport dans un communiqué.

Les kits ont été présentés début juin lors d’un défilé qui s’est déroulé au siège de la Comité olympique espagnol.

“J’espère que tout le monde aime les vêtements. C’est un honneur que Joma visite le Comité olympique espagnol“, a déclaré le président du COE, Alejandro Blanco.

D’autre part, le directeur général de Joma, Alberto López a reconnu que « C’est une collection exclusive de chaussures, vêtements et accessoires qui vient après de nombreux mois d’attente, de sacrifices, de travail et d’incertitude. Nous l’avons atteint et ce sera un point de départ pour de bons matchs“.