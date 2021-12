C’est le logiciel qu’une fille de 12 ans a utilisé pour convertir ses dessins en NFT et gagner 1,4 million d’euros | La technologie

Nyle Hayes vend des dessins qu’il a réalisés à l’âge de 9 ans, au même prix que des oeuvres d’artistes de renommée internationale. Et ils les enlèvent de leurs mains…

La jeune Nyla Hayes Il a commencé à dessiner alors qu’il n’avait que 4 ans. Aujourd’hui âgé de 12 ans, il vend ses dessins numériques sous forme de NFT, et ils s’épuisent en heures. Il a déjà gagné près de 1,5 million d’euros uniquement en ventes directes, et près de 5 millions en ventes secondaires.

Enfant, elle est tombée amoureuse des dinosaures. Son préféré était le brontosaure, qu’il appelait affectueusement Cravate Longue (long cou). Pour elle, le long cou représente la beauté, la force et la puissance, alors à l’âge de 9 ans, elle a commencé à dessiner portraits de femmes au long cou qui a appelé Longue Cravate Dames.

Cette première collection de 80 portraits qu’il a réalisés à l’âge de 9 ans a été mise en vente en mars au format NFT. Mais celui qui a connu un grand succès est Long Neckie Ladies, une collection de 3 333 portraits de femmes, qui a été vendu en heures :

Quelque temps plus tard, il lance la collection Long Neckie Fellas, composée de 3 333 portraits d’hommes, également au long cou.

Vous ne savez toujours pas ce qu’est un NFT ?

UNE TVNEn traduction directe, c’est un Bien Non Fongible. Un actif numérique unique.

Il s’agit de un simple fichier informatique contenant une image, une vidéo, de la musique, un document… tout élément numérique peut être converti en NFT.

Comment une photo numérique, par exemple, peut-elle être unique si l’on peut faire des copies identiques à l’infini ? Parce que Il est associé à une clé unique conservée au sein d’une blockchain ou d’une blockchain d’une crypto-monnaie.

Pouvez-vous imaginer un jeu vidéo où vous pouvez devenir millionnaire simplement en jouant ? C’est possible avec les jeux NFT, mais tout ce qui brille n’est pas de l’or…

La blockchain d’une crypto-monnaie comme Ethereum enregistre les clés uniques des NFT, et comme cette chaîne est composée de milliers d’ordinateurs, elle ne peut pas être piratée.

Cette technologie permet un bien numérique devient quelque chose d’unique, comme un objet physique, et peut donc acquérir de la valeur.

Comment sont créés les NFT ?

Dans Business Insider, Nyla Hayes explique comment elle a créé les dessins NFT qui ont fait d’elle une millionnaire, à seulement 12 ans.

Au début, il dessinait avec une application mobile, mais quand cela a commencé à avoir du succès, il est passé à un iPad, qui permet un contrôle précis du trait, grâce à l’Apple Pen.

Pour votre première collection, Cravate Longue, utilisé l’application de dessin pour iPad, enregistré les images au format JPEG, les a transférées sur un ordinateur et les a transformés en NFT en OpenSea, en l’associant à la blockchain Ethereum.

Il a également utilisé KnownOrigin, une autre plate-forme d’art NFT qui se trouve également sur la blockchain Ethereum, pour l’une de ses plus petites collections.

Le nouvel Apple iPad Pro avec écran Liquid Retina XDR de 12,9 pouces et le nouveau processeur M1, grand angle 12MP, ultra grand angle 10MP et scanner LiDAR. L’un des iPad les plus puissants et les plus performants d’Apple.

Peut-être vous êtes-vous demandé comment il a pu réaliser 3 333 portraits de femmes, et autant d’hommes, en si peu de temps. La raison en est qu’il est art génératif.

Nyla a créé différents designs de visages, coiffures, lunettes, boucles d’oreilles, etc., et sa mère a embauché une équipe de conception graphique appelée Cosmic Paws, ainsi que les développeurs The Andi Rutz Group, qui sont en charge de combinez ces éléments pour obtenir des milliers d’images différentes.

Comme on le voit, il s’agit un nouveau type de business autour des NFT, qui permet à des objets qui n’avaient auparavant aucune valeur, comme un dessin JPG, peuvent désormais être vendus pour des milliers d’euros.

Mais les experts préviennent que le boom ne durera pas longtemps. Ils anticipent que le marché va vite saturer, et seule une poignée d’artistes gagneront de l’argent. Que se passe-t-il maintenant avec l’art physique …