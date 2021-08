C’est le manoir qu’Antetokounmpo a acheté à une vieille connaissance de l’ACB

Sans aucun doute, l’un des principaux protagonistes du monde du sport ces derniers jours est le grec, Giannis Antetokounmpo, qui a mené les Milwaukee Bucks au sommet de la NBA 50 ans plus tard et a été couronné l’un des meilleurs joueurs du monde en cours de route.

Né à Athènes en 1994 dans une famille d’immigrés nigérians, on peut appeler son histoire typique du dépassement et de l’ascension vers le succès malgré ses origines modestes. Et maintenant, au sommet de sa carrière, il n’oublie pas d’où il vient et malgré son statut de star il ne s’abandonne pas à l’ostentation que les autres affichent.

Giannis Antetokounmpo a vécu jusqu’en 2018 dans un appartement qu’il partageait avec sa mère, un de ses frères et sa petite amie. Tout cela deux ans après avoir signé une prolongation de 100 millions de dollars sur quatre ans avec les Bucks, ce qui montre déjà qu’il n’était pas pressé de faire des folies malgré son salaire élevé.

Mais évidemment, avec l’intention de fonder une famille et d’offrir à la vôtre le plus grand confort possible, Il s’est vu offrir l’opportunité d’acquérir la résidence d’une vieille connaissance de l’ACB, le bosniaque Mirza Teletovic, qui a passé six ans à Vitoria et a précisément pris sa retraite du basket-ball en tant que joueur des Bucks en 2018. C’est ainsi que le manoir, situé dans le quartier exclusif de River Hills et évalué à un million et demi d’euros, est passé des mains d’un ancien CBA à un champion NBA en herbe.

La maison d’un champion NBA

La maison d’hôtes.

La maison d’un champion NBA

Salle de sport complète.

La maison d’un champion NBA

L’une des pièces à vivre de la maison.

La maison d’un champion NBA

Salle de bain.

La maison d’un champion NBA

Salon principal avec cheminée.

La maison d’un champion NBA

La propriété a plus de 3000 mètres carrés.

La maison d’un champion NBA

La cave du manoir.

La maison d’un champion NBA

Cuisine à aire ouverte.

La maison d’un champion NBA

La chambre d’un champion.

En ce qui concerne strictement la propriété, Considérée comme une maison de luxe, la maison dispose de 6 chambres spacieuses et 7 salles de bains. De plus, la maison à aire ouverte dispose d’une salle de jeux, d’une salle de cinéma, d’une cave à vin, d’une salle de sport ou d’une piscine, entre autres équipements. De plus, dans les plus de 3 000 mètres carrés de la propriété, il y a un maison d’hôtes deux étages. Assurément, un manoir à la portée de très peu mais qui n’est pourtant pas aussi impressionnant que ceux de certaines stars de son niveau.