C’est le manoir spectaculaire qu’Adele a acheté à Sylvester Stallone

La propriété qui a 5 mille 665 mètres carrés et se trouve dans la zone exclusive de Parc Nord de Beverly (Beverly Hills) dispose de six chambres, 9 salles de bains, un garage pour huit voitures et un contrôle du changement climatique. De plus, il dispose d’une cave à vin, d’un cinéma, d’une cuisine tenue par un chef professionnel, d’une salle de sport, d’une piscine et d’un spa.

Le manoir spectaculaire d’Adèle. (Le Groupe Grosby)

En achetant cette propriété, le Britannique deviendra un voisin d’artistes comme Eddie Murphy, Dwayne Johnson « The Rock », Justin Bieber, Steve Harvey, Samuel L. Jackson, Magic Johnson, Denzel Washington, Rod Stewart, pour n’en nommer que quelques-uns

Pour l’instant, la fortune de la chanteuse est estimée à environ 170 millions d’euros, un chiffre qui ne cesse d’augmenter à la suite de la sortie de son dernier album studio intitulé 30.