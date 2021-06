C’est le marché des transferts à Primera Iberdrola

30/06/2021 à 20h10 CEST

Inès Sanchez

Les clubs de la première division féminine se préparent déjà pour la prochaine saison, qui débutera la première semaine de septembre. Et à deux mois du début de la campagne 2021-2022, la plupart des équipes ont déjà entamé une véritable révolution dans ses gabarits.

La métamorphose de Levante dans une saison de Ligue des Champions

L’équipe dirigée par Maria Pry a joué l’une des meilleures saisons de son histoire, chassant le Barça en tête jour après jour et gardant une main ferme avec le Real Madrid. Ils ont terminé la campagne en tant que tiers, adhérant ainsi à l’UWCL. Même si le coach qui les a conduits jusqu’à elle ne les dirigera pas. Pry a annoncé qu’il quittait l’équipe, et maintenant, le club va devoir chercher un substitut de garanties. Le meilleur buteur de l’équipe ne continuera pas non plus, Esther, qui était le meilleur buteur jusqu’au dernier jour, lorsque Jenni Hermoso lui a pris le prix. A ces deux pertes importantes s’ajoutent Zornoza et Banini, deux acteurs transversaux au centre du terrain. Et le dernier à être ajouté à cette liste est Rocio Galvez, dont le club a annoncé le départ aujourd’hui.

Une Séville renouvelée

Le club Nervionense licencie les légendes du club. Virgie Garcia Il a annoncé sa retraite après douze ans dans l’élite du football féminin, perdant ainsi l’une des grandes figures de ce Séville. Tout aussi importantes sont les pertes des deux capitaines, Raquel Pinel et Maite Albarran, deux footballeurs transversaux sur et en dehors du terrain, auxquels l’équipe a déjà rendu hommage. Cependant, ils ne sont pas les seuls à quitter l’équipe. Sejde Abrahamsson, Carla Armengol, Aivi Luik, María Bores, Sara Serrat Ils disent également au revoir au club après n’avoir pas eu la participation qu’ils attendaient sous Christian Toro.

L’Atlético cherche à se retrouver

Les madrilènes, contrairement à Levante, ont joué dans l’une des pires saisons de ces dernières années. Ils ont continué à vivre d’une rivalité égale avec le Fútbol Club Barcelona jusqu’à n’avoir même pas d’options pour approcher le titre de champion. Au cours de la saison, plusieurs techniciens ont tenté de rediriger l’équipe. Et à la fin, ils se sont tournés vers le même vieil homme, Sánchez Vera, qui a terminé son séjour avec l’Atlético après une saison au cours de laquelle ils ne se sont pas qualifiés pour la Ligue des champions après que Levante et le Real Madrid aient remporté le match. Ils ne continueront pas à porter des rojiblancas Duggan, Kylie Strom, Turid Knaak, Aminata Diallo, Graze Kazadi et Emelyne Laurent. Qui a renouvelé est Virginia Torrecilla, qui n’a pas pu entrer sur le terrain cette saison, et dont la récupération est la meilleure nouvelle pour l’équipe.

Le Barça et le Real Madrid continuent avec une équipe similaire

Très peu sont les changements que les premier et deuxième classés ont annoncés pour la saison suivante. Le vingtième Champions des Champions n’aura pas Vicky Losada ni avec Hamraoui. Ni avec l’entraîneur Lluís Cortés, qui a démissionné à la fin de la saison après plusieurs vicissitudes avec l’équipe. Le Real Madrid continue avec David Aznar à la barre. Pour le moment, ils n’ont annoncé que les départs de Jakobsson et Jessica Martínez, mais le club devrait annoncer plusieurs recrues pour affronter sa première Ligue des champions.

La « nouvelle » Société royale

L’équipe dirigée par Natalia Arroyo a commencé la compétition du bon pied, se consolidant comme l’une des meilleures de la Primera Iberdrola. Mais une finale de saison douce-amère les a empêchés d’atteindre la quatrième place. Et il y a beaucoup de joueurs qui vont quitter le club cette saison. Avec neuf blessés transversaux, le club devra reformer l’équipe pour continuer la compétition comme la saison dernière. Nahikari GarciaAprès plusieurs années de rumeur de départ, il a décidé de quitter le club où il a grandi. Aussi Itxaso Uriarte, Leire Baños, Mariasun Quiñones, Nuria Mendoza, Kiana Palacios, Bárbara Latorre, Lucía Rodríguez et Maitane López, qui ont déjà fermé leur stade dans le club basque.

Reconstruction à Valence

L’équipe du Che, comme le Real, n’a pas d’autre choix que d’entamer une nouvelle étape. Il y a aussi neuf footballeurs qui ont décliné le projet. Après la saison dernière, ils se battront pour ne pas être relégués, tout au long de cette saison ils ont montré un niveau bien supérieur et ont même réussi à se placer dans le tableau du milieu du classement. Cependant, ils devront se battre à nouveau pour l’objectif de permanence, compte tenu du fait qu’il y aura quatre relégations, avec une nouvelle équipe. Sandra Hernández, Cristina Cubedo, Alejandra Serrano, María Ortiz, Flor Bonsegundo, Carla Bautista, Paula Herrero, Candela Andújar et Anita Marcos ils ne porteront plus de noir et blanc.

Rayo et Athletic, à construire

Les madrilènes ont débuté la saison en provoquant des sensations qu’elles ont largement dépassées. Ils ont commencé la compétition avec deux semaines de retard, avec pratiquement aucune pré-saison. Malgré les quelques ressources que le Rayo leur offrait et leur offre, ils ont fait preuve d’un combat porté par la passion d’un sport. Et ils ont atteint la table moyenne, battant des équipes qui avaient généré des attentes élevées. Bien qu’ils n’aient annoncé que deux victimes, elles sont importantes. Ni Carlos Santiso ni Sheila ne défendront les couleurs la saison prochaine.

Le projet d’Athletic est également à construire, après avoir joué dans une campagne pleine de hauts et de bas, dans laquelle ils n’ont pas réussi à s’imposer comme l’une des meilleures équipes. Pour le moment, le club a déjà annoncé trois victimes. Andrea Sierra, Leia Zarate, Jone Ibañez ils ne resteront pas au club pour la saison 2020-2021. L’équipe a besoin de signatures si elle veut redevenir une équipe de référence.