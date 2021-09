C’est le masque intelligent qui vous aide à mieux dormir et à ne pas avoir de décalage horaire

Des soutiens-gorge qui surveillent la fréquence cardiaque aux cartes d’identité qui déterminent si un employé est heureux au travail. Ce sont quelques-uns des vêtements apparaissant progressivement sur le marché. Mais la technologie appliquée au sommeil existe depuis un certain temps. Il se présente sous la forme d’un masque et a l’avantage de permettre de mettre fin aux problèmes habituels de décalage horaire. Un meilleur sommeil est possible si la technologie est associée à la recherche.

Dormez mieux avec ce masque intelligent

Lumos Tech, l’entreprise composée d’anciens élèves du California Institute of Technology, est à l’origine de cet appareil unique. Et c’est qu’en 2015 il considérait qu’il était temps d’offrir une solution à quiconque exécute un vol en avion de plusieurs heures et qui subit plus tard le fameux décalage horaire, aussi appelé syndrome des fuseaux horaires.

Que propose-t-il ?

Comme nous l’avons mentionné, le but de ce masque intelligent est d’empêcher tout voyageur de voir son corps altéré par le fait d’avoir effectué un vol de plusieurs heures qui l’amène à une destination avec un décalage horaire important par rapport à sa ville de origine. Et c’est que cela vous donne la possibilité de réduire au minimum les symptômes de ce syndrome, tels que fatigue, irritabilité, troubles digestifs divers et même oubli. Tout cela sans oublier, bien sûr, les problèmes d’endormissement, les maux de tête et l’inconfort dans les jambes.

Comment ça marche?

En plus de savoir quelle mission remplit ce wearable, il est également nécessaire de savoir comment il l’accomplit. Et c’est quelque chose qui est réalisé grâce à un système d’exploitation très simple :

Lorsque la personne met le masque de sommeil, à travers une série de impulsions lumineuses millisecondes, il parvient à modifier le rythme circadien de l’utilisateur. Pendant qu’il dort, lorsqu’il accomplit cette tâche dans laquelle les voies neuronales jouent un rôle prépondérant, au même titre que la lumière naturelle.

Cela suppose qu’il n’y a pas altération de l’horloge dite interne de la personne, qui est chargé d’établir à la fois ce qu’est la fatigue, comme la fatigue, la période de sommeil et le temps d’être éveillé.

Ces fonctions sont également réalisées grâce à l’utilisation préalable d’une application, installée sur le smartphone et même sur la tablette. C’est celui qui s’occupe de activer, programmer et contrôler le travail de l’appareil.

Autres faits intéressants sur l’utilisation du masque

Parler de ce masque intelligent unique signifie également devoir se référer au fait qu’il peut non seulement être utilisé comme un outil pour éviter le décalage horaire, mais aussi pour d’autres situations liées à la santé. Concrètement, la société Lumos Tech a reconnu que c’est aussi une ressource très utile pour les personnes qui ont des difficultés à s’endormir correctement et même pour celles qui souffrent d’autres troubles affectifs saisonniers. Au coucher, un masque comme cette technologie peut être ce que vous recherchiez. Bien sûr, 249 $ est son prix.