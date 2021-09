“C’est le match le plus difficile de ma carrière”

09/08/2021 à 12:32 CEST

Juan Martín del Potro vit une fin de carrière sportive très compliquée. Mais il n’abandonne pas pour tenter de redevenir l’un des meilleurs de la scène internationale. A 33 ans, il a dû passer sous le bistouri jusqu’à quatre fois au cours des deux dernières années se faire opérer du genou droit. Ce que 26 mois sans compétition ont signifié. Leur dernière rencontre a eu lieu sur les pistes de la Reine en 2019.

Maintenant, il est revenu à Flushing Meadows en tant qu’invité, où il a détaillé avec précision l’évolution de sa blessure : “J’ai décidé de venir pour finir de recharger mon énergie, ajouter de bonnes vibrations et faire cette dernière étape de ma récupération. Evidemment l’année prochaine je veux venir, je ne sais pas si en tant que candidat, comme je suis toujours venu, mais au moins en tant que joueur et être à nouveau protagoniste sur le terrain & rdquor;, a-t-il souligné à ESPN.

L’Argentin a admis la tension de rejouer une raquette devant un professionnel : “J’étais un peu nerveux à l’idée de jouer avec John. Je n’ai pas joué sur ces courts depuis longtemps Aussi, mais ce qui m’enthousiasme c’est le tennis, la puissance qu’il me reste, vu que les coups sont toujours présents et que cela m’accompagnera, si Dieu le veut et la jambe s’améliore un peu, pour pouvoir revenir», a-t-il expliqué. Et son rival, a cru à son retour : «Ça peut revenir à être 3 ou 4 dans le monde. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez le faire. Aujourd’hui le tennis est très physique & rdquor; cracha McEnroe.

Del Potro a défini cette étape comme « Le match le plus difficile de ma carrière parce que je ne sais pas encore comment le gagner. Il que d’une manière ou d’une autre je vais y parvenir & rdquor ;. Et il a avoué qu’il avait vraiment envie de concourir à nouveau : «J’ai l’impression que c’est ma place naturelle, qu’ils l’usurpent et je n’aime pas ça. Je sens que ce feu est intact. Je veux reprendre le contrôle de ma carrière sportive et arrêter de parler de médecins et de traitements & rdquor;, il prétendait.

Et le tennisman argentin ne compte pas baisser les bras : “Je sens que le tennis va m’accompagner, qu’il attend encore que je me donne une nouvelle chance”, a-t-il assuré. “Aujourd’hui, que je suis un peu plus âgé, je dis que Je veux partir de cet endroit et pas parce qu’ils doivent me l’imposer. Bien que ce ne soit pas facile, je vais le faire avancer & rdquor;, a-t-il terminé.