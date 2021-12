« C’est le meilleur de ces derniers temps », déclare un adepte de Vicente Fernández

De différentes régions du Mexique, les adeptes de Vicente Fernández sont venus au ranch Los 3 Potrillos, à Jalisco, pour dire au revoir à leur idole. Un de ses fans dit que le grand des rancheras « est le meilleur de ces derniers temps » et qu’il ne pense pas qu’il puisse y avoir un autre artiste comme lui. Plusieurs célébrités et dirigeants ont réagi à sa mort et lui ont dédié des messages sur leurs réseaux sociaux. Parmi eux, le président des États-Unis, Joe Biden, qui a adressé ses condoléances à la famille.

