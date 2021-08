“C’est le meilleur endroit où être” alors que la star de Liverpool signe un nouvel accord à long terme

in

Le milieu de terrain de Liverpool Fabinho a révélé sa joie après avoir signé un nouveau contrat à long terme avec le club de Premier League.

Le International brésilien est le deuxième membre clé de l’équipe première de Jurgen Klopp à engager son avenir avec les Reds après Trent Alexander-Arnold a signé un nouvel accord le mois dernier.

“Je suis ravi d’avoir signé un nouveau contrat avec le club”, a déclaré Fabinho à liverpoolfc.com, les termes de l’accord n’ayant pas été divulgués.

« Depuis le début de la conversation, j’étais vraiment positif à ce sujet parce que c’est ce que je voulais – rester dans ce club, continuer à jouer pour Liverpool. Maintenant c’est officiel et je suis vraiment content.

« Ces trois dernières saisons, j’ai été très heureux ici. J’ai beaucoup appris avec le manager, avec tout le personnel, avec les garçons aussi.

«Nous avons réalisé des choses ensemble et pour moi, je pense que c’est le meilleur endroit où être, le meilleur endroit pour continuer à grandir, pour continuer à apprendre du personnel, des garçons. Espérons que nous continuerons à réaliser de bonnes choses.

Les mandats précédents de Fabinho devaient expirer à l’été 2023 et son renouvellement fait partie du plan de Liverpool visant à lier l’avenir de plusieurs joueurs expérimentés au cours des prochains mois.

Il est entendu que le club souhaite également renouveler les contrats de Mohamed Salah, Virgil Van Dijk, Alisson Becker et Andy Robertson.

Cela survient après que le milieu de terrain Georginio Wijnaldum est parti en liberté cet été après avoir échoué à s’entendre avec le Paris St Germain capable de s’assurer les services de l’international néerlandais.

Fabinho montre sa polyvalence

Depuis que Fabinho a quitté Monaco pour Anfield en 2018, le milieu de terrain a joué un rôle essentiel dans leur succès en Premier League et en Ligue des champions, alternant habilement entre son rôle de milieu de terrain habituel et une position au cœur de la défense.

Le joueur de 27 ans a joué 122 fois pour les Reds, marquant trois buts – notamment contre son rival du titre Manchester City lors de la campagne 2019-2020 et est impatient d’ajouter plus de trophées à son CV, notamment la Ligue 1 et la Super Coupe de il y a deux ans.

“Le manager et le personnel nous poussent pour cela parce qu’ils connaissent notre capacité, ils connaissent notre qualité”, a ajouté Fabinho.

“Personnellement, comme je l’ai dit, je veux être le meilleur pour l’équipe, je veux être une pièce importante dans cette équipe – pas seulement en tant que joueur mais aussi en tant que leader. Continuez à apprendre des garçons et du personnel et faites de mon mieux.

« Nous savons qu’avec ces joueurs, nous pouvons aller très loin dans toutes les compétitions. L’année dernière, nous n’avons remporté aucun trophée, donc je pense que tout le monde a faim de gagner plus de trophées, de gagner plus de choses, de satisfaire nos fans. Espérons que nous le ferons cette saison.

